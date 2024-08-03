Беспилотник сбит в Краснодарском крае

03 августа 2024, 09:08

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Над территорией Краснодарского края и над Азовским морем сбито по одному беспилотнику, которые были запущены со стороны Украины, отчиталось Минобороны.

По данным Минобороны, беспилотники над территорией Краснодарского края и над Азовским морем силами противовоздушной обороны были уничтожены минувшей ночью.

Над Азовским морем и Краснодарским краем сбито по одному беспилотнику, сообщила министерство сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников. По данным губернатора Василия Голубева регион попытались атаковать 55 дронов.

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