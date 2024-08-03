Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников

03 августа 2024, 07:16

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Минувшей ночью Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, запущенных стороны Украины, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью власти сообщили, что в Ростовской области сбиты три беспилотника, и что после атаки дронов в Каменском и Морозовском районах начались пожары на складах.

Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 беспилотников, запущенных со стороны Украине. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Экстренные службы ликвидируют последствия в местах падения беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В частности, 20 июля военные обезвредили в регионе 26 беспилотников, в ночь на 9 июля – сбили 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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