Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

03 августа 2024, 07:16

Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников

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Минувшей ночью Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, запущенных стороны Украины, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью власти сообщили, что в Ростовской области сбиты три беспилотника, и что после атаки дронов в Каменском и Морозовском районах начались пожары на складах.

Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 беспилотников, запущенных со стороны Украине. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Экстренные службы ликвидируют последствия в местах падения беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В частности, 20 июля военные обезвредили в регионе 26 беспилотников, в ночь на 9 июля – сбили 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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