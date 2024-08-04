04 августа 2024, 20:44

Крупный пожар в Азове угрожает перекинуться на склад ГСМ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области на площади в пять тысяч квадратных метров горит склад автопокрышек. Власти сообщили об угрозе распространения огня на соседние объекты.

Пожарных службы ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек в городе Азове Ростовской области. Площадь пожара уже составила 5000 квадратных метров.

"Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев в 18.20 мск.

К 19.25 мск на месте возгорания была объявлена локализация пожара. К этому момента к тушению были привлечены уже 112 человек и 33 единицы техники.

По данным МЧС России, на место возгорания отправилась мобильная лаборатория для замера воздуха, говорится в телеграм-канале ведомства.

При этом о причинах пожара МЧС и местные власти пока не сообщают.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня после атаки беспилотников начались пожары на складах в Каменском и Морозовском районах Ростовской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 августа 2024, 19:54

04 августа 2024, 18:55

04 августа 2024, 17:56

  • Военный из Волгоградской области убит на Украине

    Максим Коробков из Киквидзенского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 870 бойцов из Волгоградской области.

04 августа 2024, 16:57

04 августа 2024, 15:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи