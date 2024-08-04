Крупный пожар в Азове угрожает перекинуться на склад ГСМ

04 августа 2024, 20:44

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В Ростовской области на площади в пять тысяч квадратных метров горит склад автопокрышек. Власти сообщили об угрозе распространения огня на соседние объекты.

Пожарных службы ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек в городе Азове Ростовской области. Площадь пожара уже составила 5000 квадратных метров.

"Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев в 18.20 мск.

К 19.25 мск на месте возгорания была объявлена локализация пожара. К этому момента к тушению были привлечены уже 112 человек и 33 единицы техники.

По данным МЧС России, на место возгорания отправилась мобильная лаборатория для замера воздуха, говорится в телеграм-канале ведомства.

При этом о причинах пожара МЧС и местные власти пока не сообщают.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня после атаки беспилотников начались пожары на складах в Каменском и Морозовском районах Ростовской области.

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