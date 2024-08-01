"Линия защиты" признала Эмина Ибрагимова узником совести

01 августа 2024, 17:19

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Бывший дипломат Эмин Ибрагимов, который девятые сутки продолжает голодовку против незаконного ареста в следственном изоляторе, лишен медицинской помощи. Правозащитная организация "Линия защиты" признала его узником совести.

Как писал "Кавказский узел", активист, бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля по подозрению в ранении человека ножом. Ибрагимову предъявлены обвинения в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (статья 126.2.4) и хулиганстве (статья 221 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. Ибрагимов связал свое преследование с критикой в адрес властей Азербайджана и объявил голодовку в знак протеста против ареста. Защита подала апелляцию на арест. 29 июля апелляционный суд отказал бывшему дипломату Эмину Ибрагимову в освобождении из-под стражи. При этом он пожаловался на ограничение его прав на телефонные разговоры и свидания, а также заявил об угрозах в СИЗО. На седьмые сутки Ибрагимов был переведен в отдельную камеру, сообщил адвокат. Давления на Ибрагимова в СИЗО не оказывается, его права не нарушаются, заявила Пенитенциарная служба.

Содержащийся в Шувеланском СИЗО-3 бывший дипломат Эмин Ибрагимов девятые сутки проводит голодовку в знак протеста против его необоснованного ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров со ссылкой информацию, поступившую из СИЗО.

По его словам, несмотря на то, что Ибрагимов был выведен из переполненной камеры, где содержался с рецидивистами, и помещен в другую камеру, он не взят под медицинское наблюдение. "После наших протестов, освещения проблемы содержания Ибрагимова с рецидивистами и угроз ему в СМИ, бывшего дипломата перевели в отдельную камеру. Однако этого не достаточно. В связи с голодовкой он должен быть переведен в медицинско-санитарную часть СИЗО и взят под медицинское наблюдение. Но этого все еще не сделано", - сказал правозащитник.

Сафаров считает, что Ибрагимов арестован из-за критику внутренней и внешней политики руководства Азербайджана. "Эмина Ибрагимова арестовали в контексте свободы выражения. Наша организация считает его "узником совести". Он за свободу выражения был арестован, подвергнут пыткам, плохому обращению. Демонстрируемое на примере Ибрагимова отношение властей к политзаключенным, свидетельствует о том, что правовой нигилизм в Азербайджане достиг апогея. Ответственность за жизнь и здоровье заключенного несет напрямую руководство правительства", - сказал Сафаров.

Родственник Эмина Ибрагимова подтвердил, что арестованный бывший дипломат продолжает голодовку. "Эмин нам сказал, что пока сам не позвонит или не передаст через адвоката о том, что он прекратил голодовку, никаким другим источникам не верить и считать, что он продолжает голодовку" , - сказал родственник Ибрагимова.

Представители Пенитенциарной службы и следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Ибрагимов перед задержанием и арестом написал ряд постов в социальной сети X в связи со II Шушинским Глобальным медиафорумом. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требует своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" — оставил он комментарий в тот же день.

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