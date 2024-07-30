Азербайджанский политэмигрант заявил об угрозе депортации из Грузии

30 июля 2024, 01:23

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Власти Грузии отказались предоставить азербайджанскому активисту Автандилу Мамедову политическое убежище. Если апелляционный суд оставит в силе это решение, Мамедову грозит депортация в Азербайджан, где принято решение о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", активисты Автандил Мамедов и Эльчин Намазов, эмигрировавшие в Грузию, в октябре 2018 года учредили Институт защиты прав и свобод (ИЗПС) для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии. Осенью 2023 года Мамедов заявлял, что получает угрозы в социальных сетях и замечает за собой слежку.

Автандил Мамедов, против которого в Азербайджане выдвинуто обвинение в мошенничестве, живет с супругой и двумя детьми младшего школьного возраста в Грузии с 2017 года.

"В то время в Азербайджане шли репрессии против активистов гражданского общества по так называемому делу "против ряда местных и иностранных НПО", многие известные правозащитники оказались под арестом. Я сам к этому времени 11 лет занимался общественной и правозащитной деятельностью в северном регионе страны, проводил мониторинги выборов, участвовал в проектах гражданского общества, финансируемых западными донорами. Я решил тогда переехать в Грузию и переждать ситуацию с надеждой на улучшение обстановки. Однако ситуация только ухудшалась, в 2018 году в Тбилиси был похищен журналист Афган Мухтарлы. Тогда я решил обратиться в Верховный комиссариат ООН по делам беженцев и Департамент миграции Грузии за предоставлением политического убежища", - рассказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Афган Мухтарлы был похищен в 500 метрах от правительственных зданий — МИД Грузии, Службы государственной безопасности, парламента и правительства Грузии — и появился на азербайджанском контрольно-пропускном пункте. При этом расстояние от Тбилиси до ближайшей границы с Азербайджаном в три раза меньше, чем до той точки, где Мухтарлы был "обнаружен" азербайджанскими пограничниками, говорится в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси".

По его словам, в 2019 году Департамент миграции Грузии отказал ему в предоставлении убежища, сочтя, что для него никаких угроз в Азербайджане нет.

"И это при том, что в Азербайджане против меня было уголовное дело, меня объявили в розыск по линии Интерпола и уже задерживали в Грузии, только после вмешательства международных структур освободили. Я тогда обратился в суд, который вернул мое дело на повторное рассмотрение Департамента миграции", - продолжил Мамедов.

Департамент миграции вновь отказал ему в предоставлении убежища в 2023 году. "Мне повторно отказали в убежище несмотря на то, что в Азербайджане более 300 политзаключенных и в случае возвращения меня ожидает такая же участь. Есть прецеденты, когда возвращенных из Европы активистов сразу же арестовывали в Азербайджане", - сказал Мамедов.

По словам Мамедова, он обжаловал решение Департамента миграции в суде и 28 июля получил решение Тбилисского горсуда, который повторно отклонил его жалобу. "Суд согласился с доводами департамента, что Азербайджан - демократическое государство и меня там не будут преследовать", - пояснил он.

Активист утверждает, что из Грузии может уехать только в Азербайджан.

"Представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев мне заявило, что меня не могут переправить в третью страну, у них на это нет полномочий. Грузинские власти мне отказывают в убежище. При этом Департамент миграции мне заявил, что как только будут исчерпаны мои возможности обжалования, я должен в течение 10 дней покинуть Грузию, иначе меня депортируют в Азербайджан. Срок моего азербайджанского загранпаспорта истек, я не могу уехать в третью страну. У меня остается последний шанс избежать депортации в Азербайджан, где меня ожидает неминуемый арест – подать апелляционную жалобу", - рассказал Мамедов.

В подаче апелляционной жалобы ему помогают юристы правозащитной организации "Права Грузии". "Грузинские правозащитники всегда поддерживали меня, оказывали юридическую, адвокатскую помощь. Но сейчас НПО Грузии также оказались в сложном положении. Мы подадим, конечно, апелляционную жалобу, но нет уверенности, что она будет удовлетворена", - добавил он.

Активист уверен, что власти Азербайджана прилагают усилия для его возвращения и сотрудничают для этого с грузинскими государственными органами. "Находясь в Грузии я продолжал правозащитную работу, мы помогали другим активистам и журналистам, которые бежали из Азербайджана. Конечно же, эта деятельность вызывала раздражение в Баку", - сказал Мамедов, отметив, что периодически получает анонимные угрозы с требованием прекратить "оппозиционную" деятельность. Он рассчитывает, что повышение международного внимания к его делу позволит ему избежать депортации в Азербайджан.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает реальной угрозу ареста Мамедова в случае его возвращения в Азербайджан.

"У нас были прецеденты, когда высылаемых из Европы активистов арестовывали в Азербайджане. До сих пор в тюрьмах содержатся арестованные после депортации из Германии активисты Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Самир Ашуров, Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев. Автандила Мамедова может постигнуть та же участь", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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