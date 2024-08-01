01 августа 2024, 03:37

Краснодарский историк оштрафован по статье о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Историк из Краснодара Сергей Рябчиков оштрафован на 30 тысяч рублей за пост, в котором он называл себя пацифистом. 

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Штраф по статье о дискредитации армии 62-летнему Рябчикову назначил Ленинский районный суд Краснодара. Дискредитацией российской армии суд счел его пост в социальной сети “ВКонтакте”, опубликованную в апреле 2022 года, сообщила 31 июля “Медиазона”**. 

В публикации, о которой идет речь, Рябчиков написал: «Я неоднократно говорил всем, с кем мог общаться, что я был и остаюсь пацифистом». Она, по состоянию на 3.30 мск 1 августа, по-прежнему доступна на странице историка. 

Согласно постановлению на сайте суда, Рябчиков в суде признал свою вину.

Протокол на него силовики составили 23 июля, когда пришли домой к историку, а потом задержали его и доставили в отделение полиции. Рябчиков - инвалид третьей группы, он страдает острой ишемической болезнью и гипертонией. 

В тот же день Рябчикову вменили также демонстрацию нацистской символики из-за другой публикации “ВКонтакте” - со снимком рукопожатия министров иностранных дел СССР и Третьего Рейха Вячеслава Молотова и Иоахима Риббентропа. По этой статье Ленинский райсуд Краснодара 24 июля оштрафовал историка на 1 тысячу рублей. 

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** внесено в реестр иноагентов.

Примечание:

"Пенсионер осужден в Геленджике за дискредитацию армии", "Житель Кубани обвинен в дискредитации военных", "Краснодарский историк объявил голодовку против дополнительных сборов на капремонт". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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