Жилой дом поврежден на Кубани в результате атаки дрона

02 августа 2024, 09:27

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В результате атаки беспилотника поврежден жилой дом в хуторе Ясени, жильцы эвакуированы в гостиницу, сообщил глава Староминского района. По данным Минобороны, в Краснодарском крае перехвачены четыре дрона.

Как писал "Кавказский узел", беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют Краснодарский край после начала военной операции России на Украине. Так, 23 июля один человек погиб и несколько получили ранения в результате атаки дронов на порт "Кавказ".

Инцидент на хуторе Ясени произошел сегодня около 01.20 мск, сообщил в своем телеграм-канале глава Староминского района Владимир Горб. По его данным, очевидец рассказал, что в результате взрыва и падения БПЛА поврежден сарай и окна жилого дома.

"Пострадавших нет. По прибытии на место было произведено оцепление прилегающего участка местности, эвакуированы жители, в количестве 8 человек в гостиницу ст. Староминской до обследования участка падения БПЛА", - написал чиновник.

В 4.30 мск произошло произошло возгорание этого дома, отметил Горб. "Силы и средства МЧС находились на месте и быстро ликвидировали пожар, никто не пострадал, так как жители были раннее переселены в гостиницу. Жильцам пострадавшего дома будет оказана помощь в ремонте", - говорится в публикации.

В Краснодарском крае минувшей ночью были перехвачены четыре беспилотника, направленных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

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