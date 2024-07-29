Кавказ за неделю: обзор главных событий с 22 по 28 июля

29 июля 2024, 09:00

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Долги Нурмагомедова, предотвращение теракта, атаки беспилотников, преследование пацифистов и активистов на юге России, положение журналистов на Южном Кавказе, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 22 по 28 июля 2024 года.

Долги Нурмагомедова

Еще 2 июля стало известно, что бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем налоговая служба приостановила операции по его счетам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова в счет погашения его долга на сумму более 79,3 миллиона рублей перед налоговой. Тем временем фанаты требуют в соцсетях прокомментировать скандал с долгами.

Судебные приставы начали процедуру изъятия имущества Нурмагомедова в счет погашения его долга. По данным источника, у Нурмагомедова изъята недвижимость, а также машины премиум-класса, среди которых Ferrari и несколько автомобилей Mercedes.

В случае если бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов не оплатит налоговую задолженность, он может лишиться своего имущества в России, отметила юрист Оксана Васильева. Адвокат Тимофей Широков не исключил заказной характер претензий к Нурмагомедову.

Предотвращение теракта

27 июля в Каспийске были задержаны трое местных жителей. Следствие считает, что они готовили теракты, в том числе – в православном храме. На допросе задержанные сообщили, что планировали взорвать в городе Казанскую церковь. По месту жительства задержанных были проведены обыски, найдено оружие, самодельные взрывные устройства, а также инструкции по ведению боевых действий в городских условиях и лесной местности. Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, организации террористического общества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Советский районный суд Махачкалы поместил задержанных под арест на 2 месяца.

Атаки беспилотников

Силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины. В результате атаки погибших и пострадавших нет, уточнил 27 июля в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. 26 июля Минобороны РФ отчиталось о 4 беспилотных летательных аппаратах.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на порт «Кавказ» один человек погиб, с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них - в тяжелом состоянии, сообщил 23 июля оперштаб Краснодарского края.

22 июля по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Ахтубинском районе Астраханской области пять беспилотников, запущенных со стороны Украины. Атака была совершена около 07.00 мск, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

В тот же день рано утром в результате атаки беспилотников возник пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении принял участие 91 человек, была задействована 31 единица техники, сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края. В другом сообщении оперштаб отчитался, что пожар на НПЗ потушен.

22 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отразили также массовую атаку беспилотников на Ростовскую область. Перехвачено и уничтожено 47 беспилотников, запущенных со стороны Украины, отчиталось Минобороны в своем телеграм-канале. Атаке беспилотников около 04.00 мск подвергся, в частности, город Морозовск.

Министерство экологии и природных ресурсов Ростовской области обнародовало 20 июля данные лабораторных исследований загрязнения воздуха в Азове после пожара на нефтебазе. Пробы были взяты в трех точках города - в переулке Седошенко, на улице Черноморской и на улице Московской. Во всех было выявлено повышение уровня загрязнения воздуха. По данным ведомства, наблюдения велись по девяти взвешенным загрязняющим веществам.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Ленинский районный суд в Ставрополе признал Владимира Несонова виновным в повторной демонстрации нацистской символики (статья 282.4 УК России) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о дискредитации армии, а также о пропаганде нацистской символики в отношении 68-летнего жителя поселка Нефтегорск Краснодарского края Валерия. Подробности дела Валерия не сообщаются, поводом для уголовного дела стали его посты в соцсети Одноклассники. Житель поселка Нефтегорск находится под подпиской о невыезде, отметило издание.

Горсуд Геленджика признал 74-летнего местного жителя Василия Романюту виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также суд запретил Романюте в течение трех лет публиковать посты в соцсетях.

Житель Владикавказа Зелимхан Тогузов оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стало опубликованное им видео с рассказами жителей Украины. О том, насколько оштрафовали Тогузова и где он опубликовал видео, пока не сообщается.

Положение журналистов на Южном Кавказе

Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF) опубликовал 27 июля отчет о ситуации со свободой прессы в Грузии, назвав ее критической. Делегация ECPMF посетила Грузию с миссией по оценке ситуации со свободой прессы весной этого года. Члены миссии пришли к выводу, что независимая журналистика в стране столкнулась с рядом серьезных угроз, многие из которых «инициированы правительственными чиновниками». В числе таких угроз центр упомянул регулярные нападения на журналистов, отсутствие финансирования независимых СМИ, ограничение доступа к публичной информации, судебные преследования журналистов, отток квалифицированных журналистов из страны, а также незащищенность журналистов-эмигрантов в стране.

На прошедшей неделе журналисты телеканала «Мтавари архи» подверглись нападению в селе Супса, где они снимали репортаж о высокопоставленном силовике, а на съемочную группу «Пирвели» на автостанции в Тбилиси напали водители.

Комитет по защите свободы слова в Армении опубликовал ежеквартальный доклад, в котором описал ситуацию со свободой слова и правами представителей СМИ. В последние годы акции протеста оппозиции сопровождались не только столкновениями манифестантов и силовиков, но и «многочисленными нарушениями прав представителей СМИ», и эта тенденция достигла своего пика во втором квартале 2024 года, говорится в докладе. Авторы доклада отметили, что во втором квартале в Армении проходили многочисленные акции протеста. Зафиксированы 14 случаев физического насилия в отношении журналистов и операторов, 11 человек получили травмы в результате применения полицией непропорциональной силы, указали правозащитники.

Что привело к новой волне репрессий против азербайджанской независимой прессы, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Серийные аресты журналистов в Азербайджане»

На прошедшей неделе адвокаты арестованных по делу азербайджанского интернет-издания Abzas Media (известно своими расследованиями фактов масштабной коррупции) получили ответ на запрос в связи с блокировкой интернет-ресурсов этого издания. «После ареста журналистов в Азербайджане были заблокированы домены Abzas Media – abzas.net, abzas.org. Поскольку официальное обвинение не касалось публикаций издания, мы обратились с запросом в службу электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта о причинах ограничения доступа на сайты», – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат главного редактора указанного издания Эльчин Садыгов.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

24 бойца убиты в боевых действиях, следует из сообщений властей Кореновского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 508 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 23.00 мск 28 июля сообщили о гибели на Украине не менее 4 593 жителей юга России, в том числе 2 215 жителей СКФО и 2 378 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 966 человек, в Волгоградской области - 860, в Ростовской области – 515, в Краснодарском крае – 508, в Ставропольском крае – 459, в Астраханской области – 349, в Северной Осетии – 298, в Чечне - 192, в Кабардино-Балкарии – 152, в Калмыкии – 88, в Ингушетии – 72, в Карачаево-Черкесии – 76, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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