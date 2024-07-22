Пенсионер осужден в Геленджике за дискредитацию армии

22 июля 2024, 12:46

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Суд в Геленджике приговорил к трем годам лишения свободы условно 74-летнего местного жителя Василия Романюту, признав его виновным по уголовной статье о дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая стало известно, что в горсуд Геленджика поступило уголовное дело Василия Романюты, обвиненного в дискредитации военных.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Горсуд Геленджика признал 74-летнего местного жителя Василия Романюту виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также суд запретил Романюте в течение трех лет публиковать посты в соцсетях, передало сегодня в своем телеграм-канале издание "7х7"* со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

В карточке дела, опубликованной на сайте горсуда Геленджика уточняется, что Романюта признан виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"). Подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Василия Романюты или его представителей не поступало.

Напомним, 4 ноября 2022 года стало известно, что суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии Василия Романюту, который проводил одиночный пикет возле памятника чекистам с плакатом, содержащим слово "Гаага". Романюта не признал вину.

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