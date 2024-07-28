28 июля 2024, 05:09

ECMPF назвал критической ситуацию со свободой прессы в Грузии

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Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECMPF) раскритиковал ситуацию со свободой прессы в Грузии, отметив регулярные нападения на журналистов, проблемы с финансированием независимых СМИ и ограничение доступа к публичной информации.

Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF) опубликовал 27 июля отчет о ситуации со свободой прессы в Грузии, назвав ее критической.

Делегация ECPMF посетила Грузию с миссией по оценке ситуации со свободой прессы весной этого года. Члены миссии пришли к выводу, что независимая журналистика в стране столкнулась с рядом серьезных угроз, многие из которых "инициированы правительственными чиновниками", пишут "Новости-Грузия".

В числе таких угроз центр упомянул регулярные нападения на журналистов, отсутствие финансирования независимых СМИ, ограничение доступа к публичной информации, судебные преследования журналистов, отток квалифицированных журналистов из страны, а также незащищенность журналистов-эмигрантов в стране.

ECPMF также отмечает, что и без того тяжелая ситуация со свободой СМИ усугубилась после принятия закона об иноагентах и одобрения в первом чтении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения» запрещено на территории России).

При этом центр уточняет, что в стране все еще есть довольно большая группа независимых журналистов, которые "продолжают сопротивляться давлению и предоставляют жизненно важную информацию" о действиях властей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что весной 2023 года парламент Грузии ввел ограничения на работу журналистов, аккредитованных в парламенте. Оппозиционные депутаты назвали это опасным прецедентом угрозы свободе слова в стране, а представители НПО призвали прекратить давление на критически настроенные СМИ. В начале июня депутаты приостановили аккредитацию четырех журналистов.

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Примечание:

"Парламент Грузии обвинил оппозиционный телеканал в дезинформации", "Патриархия Грузии ввела ограничения для журналистов", "Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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