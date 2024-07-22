Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

22 июля 2024, 00:41

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Суд признал жителя Владикавказа Зелимхана Тогузова виновным в дискредитации армии за опубликованное видео и оштрафовал.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, столкнулись с рисками преследования по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Владикавказа Зелимхан Тогузов оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стало опубликованное им видео с рассказами жителей Украины, пишет 21 июля "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале

О том, насколько оштрафовали Тогузова и где он опубликовал видео, пока не сообщает.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, ранее она уже была приговорена по этой статье к штрафу и принудительному лечению у психиатра.

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