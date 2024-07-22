22 июля 2024, 00:41

Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Владикавказа Зелимхана Тогузова виновным в дискредитации армии за опубликованное видео и оштрафовал.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, столкнулись с рисками преследования по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Владикавказа Зелимхан Тогузов оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стало опубликованное им видео с рассказами жителей Украины, пишет 21 июля "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале

О том, насколько оштрафовали Тогузова и где он опубликовал видео, пока не сообщает.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, ранее она уже была приговорена по этой статье к штрафу и принудительному лечению у психиатра.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родители подростков из Северной Осетии извинились за их шутки в интернете", "Житель Владикавказа осужден по обвинению в распространении фейков об армии", "Суд в Северной Осетии закрыл дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 июля 2024, 23:42

21 июля 2024, 22:32

21 июля 2024, 21:34

21 июля 2024, 20:35

21 июля 2024, 19:36

  • Защита заявила о предвзятости суда по делу Султанова

    Адвокат, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, потребовал отвода судьи после отказа допросить эксперта, раскритиковавшего выводы официальной экспертизы. Это ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи