23 мая 2024, 19:53

Жительница Владикавказа повторно столкнулась с уголовным преследованием за дискредитацию армии

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Уголовное дело о дискредитации армии возбуждено в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой, которая ранее по этой же статье уже была приговорена к штрафу и принудительному лечению у психиатра.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года стало известно, что Ленинский суд Владикавказа признал виновной по административной статье о дискредитации армии Теону Келехсаеву.

Уголовное дело о дискредитации армии расследуется в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой, сообщило сегодня издание "КрыльяTV".

Поводом для возбуждения уголовного дела стал оставленный в октябре 2022 года комментарий в группе «ЧП/Владикавказ» в соцсети "ВКонтакте", адресованный жителям республики, которые участвуют в военной операции на Украине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ранее Келехсаева уже привлекалась к ответственности по этой статье - 23 марта 2023 года Промышленный райсуд Владикавказа признал ее виновной в дискредитации ВС РФ и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей, а также назначил принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях, следует из карточки дела на сайте суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Родители подростков из Северной Осетии извинились за их шутки в интернете", "Житель Владикавказа осужден по обвинению в распространении фейков об армии", "Суд в Северной Осетии закрыл дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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