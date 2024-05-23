Жительница Владикавказа повторно столкнулась с уголовным преследованием за дискредитацию армии

23 мая 2024, 19:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о дискредитации армии возбуждено в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой, которая ранее по этой же статье уже была приговорена к штрафу и принудительному лечению у психиатра.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года стало известно, что Ленинский суд Владикавказа признал виновной по административной статье о дискредитации армии Теону Келехсаеву.

Уголовное дело о дискредитации армии расследуется в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой, сообщило сегодня издание "КрыльяTV".

Поводом для возбуждения уголовного дела стал оставленный в октябре 2022 года комментарий в группе «ЧП/Владикавказ» в соцсети "ВКонтакте", адресованный жителям республики, которые участвуют в военной операции на Украине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ранее Келехсаева уже привлекалась к ответственности по этой статье - 23 марта 2023 года Промышленный райсуд Владикавказа признал ее виновной в дискредитации ВС РФ и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей, а также назначил принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях, следует из карточки дела на сайте суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.