Правозащитники зафиксировали беспрецедентный рост насилия против журналистов в Армении

26 июля 2024, 03:05

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Комитет по защите свободы слова в Армении назвал беспрецедентным количество случаев насилия над представителями медиа, зафиксированное только за один квартал 2024 года. Большая часть инцидентов связана с акциями протеста.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции в связи с разгоном акции протеста, проходившей 12 июня в Ереване. В рамках этого дела восемь журналистов признаны потерпевшими, сообщил 26 июня Следственный комитет Армении.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным СМИ, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Комитет по защите свободы слова в Армении опубликовал ежеквартальный доклад, в котором описал ситуацию со свободой слова и правами представителей СМИ. Документ, опубликованный на сайте организации, перевел корреспондент «Кавказского узла».

В последние годы акции протеста оппозиции сопровождались не только столкновениями манифестантов и силовиков, но и «многочисленными нарушениями прав представителей СМИ», и эта тенденция достигла своего пика во втором квартале 2024 года, говорится в докладе. Авторы доклада отметили, что во втором квартале в Армении проходили многочисленные акции протеста.

Зафиксированы 14 случаев физического насилия в отношении журналистов и операторов, 11 человек получили травмы в результате применения полицией непропорциональной силы, указали правозащитники.

«Также зафиксированы девять случаев иного вида давления – от оскорблений и угроз до воспрепятствования профессиональной деятельности. Увеличилось количество судебных исков против журналистов. За апрель-июнь подано 17 исков, тогда как в первом квартале этого года было подано 12 исков. Зафиксировано также 19 случаев нарушения права на получение и распространение информации, предоставленной госструктурами», - сказано в отчете.

Журналистские и правозащитные организации неоднократно осуждали насилие в отношении представителей прессы и требовали от властей обеспечить беспрепятственную работу журналистов и операторов в кризисной ситуации, а также привлечь к ответственности полицейских, злоупотребляющих своими полномочиями, говорится в документе.

«Ряд международных организаций в своих отчетах обратились к состоянию со свободой слова в Армении. В отчетах также отмечены случаи нарушения прав представителей СМИ и спад демократии», - пишут авторы отчета.

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