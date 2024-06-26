Число обвиняемых по делу о беспорядках в Ереване выросло до 16

26 июня 2024, 11:16

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Один участник акции протеста в Ереване обвинен по статье о массовых беспорядках, еще 15 – в групповом хулиганстве, отчитался Следственный комитет. По делу о разгоне протестов силовиками восемь журналистов признаны потерпевшими.

Как писал "Кавказский узел", один из участников акции протеста в Ереване подозревается по уголовному делу о массовых беспорядках, еще 11 – в групповом хулиганстве, сообщил 17 июня Следственный комитет Армении. Задержаны 11 человек, 12-й, обвиняемый в хулиганстве, был объявлен в розыск. По версии силовиков, 12 июня около здания парламента подозреваемые попытались прорвать полицейский кордон, бросая в силовиков бутылки и другие предметы.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

16 человек стали обвиняемыми в уголовных преступлениях в связи с беспорядками, произошедшими 12 июня на акции протеста на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна в Ереване, сообщил Следственный комитет Армении.

По версии ведомства, в ходе столкновений с силовиками они попытались прорвать полицейский кордон, бросая в силовиков бутылки и различные предметы.

Одному из них предъявлено обвинение в массовых беспорядках, еще 15 лиц обвиняются в хулиганстве в составе группы. В качестве меры пресечения восьми обвиняемым избран арест, пяти – домашний арест, двум – подписка о невыезде, еще одному – административный надзор, заявило ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Отдельно возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции в связи с разгоном протестующих. В рамках этого дела восемь журналистов признаны потерпевшими, говорится в сообщении.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы.

9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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