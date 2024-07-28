Мемориальная доска Александру Сурину. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Кореновского района, https://t.me/chatkorenovsk/4889

28 июля 2024, 00:18

Власти Кореновского района назвали имена 24 убитых на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

24 бойца убиты в боевых действиях, следует из сообщений властей Кореновского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 508 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 20 июля официально признаны убитыми как минимум 484 бойца из Краснодарского края.

Сержант Андрей Дудин и ефрейтор Денис Охват убиты в военной операции на Украине, сообщил 25 июля глава Кореновского района Сергей Голобородько в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным военных орденов Мужества. 

В мае он также сообщил, что в военной операции убиты сержант Андрей Волков, младший сержант Тимур Курбанов, ефрейтор Максим Захарченко, рядовой Денис Калинин, а в феврале по аналогичному поводу сообщил, что убит сержант Владимир Стром.

Ранее глава района также информировал, что в военной операции убиты Андрей Рой, Николай Подтынченко, Давид Клокол, Дмитрий Хавелов, Виталий Ткаченко, Михаил Бурянин, Анатолий Стрыпа, Сергей Чернобривец, Виктор Гранкин, Эдуард Драгунов, Роман Ундуск, Алексей Максимцов, Антон Рогуль, Станислав Кайда, Александр Сурин, Артем Рудой и Эдуард Айвазян.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 508 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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