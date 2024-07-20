Двенадцать бойцов из Краснодарского края убиты на Украине

20 июля 2024, 20:10

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Администрация Крыловского района назвала имена 12 погибших в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 484 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Николай Корчагин стал как минимум 472-м убитым в военной операции бойцом из Краснодарского края, о котором сообщалось официально.

Максим Гончарук и Владимир Педосенко убиты на Украине, сообщила администрация Крыловского края. Гвардии рядовой Владимир Педосенко проходил службу во взводе беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты, убит в декабре 2023 года в городе Бахмут, награжден орденом Мужества посмертно.

Рядовой Максим Гончарук убит в октябре 2023 года, он служил в отдельном полку морской пехоты, награжден орденом Мужества посмертно, говорится в Telegram-канале районной администрации от 6 июля

Ранее районные власти также сообщали, что в военной операции на Украине убиты Илья Бондаренко, Александр Кравченко, Владимир Коновалов, Виталий Исаев, Ваагн Манукян, Василий Доля, Алексей Суханов, Алексей Вахайко, Александр Григорьев и Иван Гришко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 484 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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