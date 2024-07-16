16 июля 2024, 13:38

Военный с Кубани убит на Украине

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Николай Корчагин из Ейского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 472 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", представители властей и силовики ранее официально признали, что в зоне специальной военной операции на Украине убит как минимум 471 боец из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Уроженец поселка Моревка Ейского района Николай Корчагин убит в зоне военной операции на Украине, сообщила 8 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Моревского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 472 бойцов из Краснодарского края.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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