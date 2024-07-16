Власти Тимашевска назвали имена 20 убитых на Украине

16 июля 2024, 05:22

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Двадцать бойцов из Тимашевска убиты в боевых действиях, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально признан убитым как минимум 471 боец из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Александр Слисенко стал как минимум 451-м бойцом из Краснодарского края, который официально признан убитым в зоне СВО.

Стенд с именами убитых в военной операции на Украине открыт в Тимашевске, сообщил мэр города Николай Панин на своей странице в Telegram.

45-летний Евгений Лобас убит 7 марта 2023 года, 36-летний Анатолий Оберемок - 21 февраля 2023 года, его ровесник Олег Осипов - 20 марта 2023 года, 38 летний Александр Яровой убит 12 января 2023 года, 33-летний Павел Пышкин - 20 марта 2023 года, 42-летний Артур Степанян - 30 декабря 2023 года, 20-летний Александр Труфанов - 22 февраля 2023 года, 42-летний Вячеслав Чистяков - 19 октября 2022 года, 36-летний Станислав Шесточенко - 2 мая 2024 года, 34-летний Дмитрий Медведев - 7 июня 2024 года, 22-летний Александр Алиев - 4 февраля 2023 года, 34-летний Олег Бондаренко - 29 августа 2022 года, 33-летний Руслан Василенко - 9 апреля 2023 года, 41-летний Надар Дудка - 22 октября 2023 года, 37-летний Сергей Калайда - 27 октября 2022 года, 30-летний Иван Коломоец - 22 января 2023 года, 31-летний Владимир Ковалев - 7 июня 2024 года, 44 -летний Дмитрий Коробицин - 4 апреля 2024 года, 23-летний Валентин Криворучко - 11 марта 2022 года, 47-летний Мирзерагим Адигюзелов - 8 марта 2024 года, следует из видео, которое приложено к сообщению Панина от 10 июля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 451 бойца из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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