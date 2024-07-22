Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Азове после пожара на нефтебазе

22 июля 2024, 05:32

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После крупного пожара на нефтебазе в Азове министерство экологии и природных ресурсов Ростовской области зафиксировало повышенный уровень загрязнения воздуха в черте города.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил 18 июня губернатор Василий Голубев. Утром 19 июня областное управление МЧС сообщило, что пожар локализован. Однако в 16.40 мск того же дня произошла разгерметизация второго резервуара, и губернатор признал, что стабилизировать ситуацию пока не удается. Пожар удалось потушить лишь 21 июня.

Министерство экологии и природных ресурсов Ростовской области обнародовало 20 июля данные лабораторных исследований загрязненности воздуха в Азове после пожара на нефтебазе, пишет Donday.ru.

Пробы были взяты в трех точках города - в переулке Седошенко, на улице Черноморской и на улице Московской. Во всех было выявлено повышение уровня загрязненности воздуха. По данным ведомства, наблюдения велись по девяти взвешенным загрязняющим веществам.

Напомним, что экономист Наталья Зубаревич, комментируя пожар на нефтебазе, заявила, что он вряд ли окажет существенное влияние на уровень снабжения регионов нефтепродуктами, а регулярные атаки дронов по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам не вызовут отток предпринимателей из этого сектора.

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