Версия об убийстве Тумсо: за и против

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Предполагаемое убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова не было подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. 21 февраля 2023 года он сам опроверг версию о своей смерти. 16 апреля 2023 года Тумсо Абдурахманов подробно рассказал о готовящемся на него покушении, заказчиках и исполнителях, и подготовке инсценировки собственной смерти. Сведения об "убийстве" Тумсо собраны в справке "Кавказского узла".

Первые сообщения об убийстве

Информация об убийстве проживающего в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря 2022 года в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит, но в комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а сам не раз становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Представители чеченской диаспоры в Европе по состоянию на 2 декабря 2022 года не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова. В ассоциации "Вайфонд", находящейся в Швеции, заявили о недоверии этим сообщениям. Заслуживающих доверия сведений об убийстве Абдурахманова не поступало, сообщил и пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков. "По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено", - сказал он.

Одно покушение на Тумсо уже было – в день рождения Магомеда Даудова

26 февраля 2020 года, в день рождения Магомеда Даудова (родился 26 февраля 1980 года), в швеции произошло нападение на Тумсо Абдурахманова. Блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком, и вызвал полицию, а позже опознал напавшего на него человека. Прокуратура шведского города Евле попросила арестовать Руслана Мамаева 1990 года рождения. 6 марта 2020 года прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня 2020 года суд Евле постановил заочно арестовать еще одного человека - Имрана Хасханова, которого следствие считает причастным к нападению на блогера.

Слушания по делу о покушении начались 2 ноября 2020 года, обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Женщина, которую обвиняли в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицала.

17 декабря 2020 года обвинение предложило приговорить двух подсудимых по делу о покушении на блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции к десяти и восьми годам заключения соответственно. 11 января 2021 года суд в Швеции признал обоих обвиняемых участниками нападения на Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения и штрафу. Они будут высланы из страны после отбытия этого срока.

Противоречивые заявления от соратников

5 декабря 2022 года информацию об убийстве Тумсо подтвердили его соратники. "Мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. <…> Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, и на данный момент выясняются детали убийства", – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов, критикующих власти Чечни. Модератор канала добавил, что не может привести другие подробности из соображений безопасности авторов канала и источников из Европы и Чечни.

В тот же день сведения об убийстве Тумсо подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. "Тумсо Абдурахманов убит. Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия. Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом", - заявил проживающий в Норвегии Анзор Масхадов на своем канале в Youtube.

Однако уже 6 декабря Анзор Масхадов в прямом эфире на своем Youtube-канале заявил, что, комментируя версию об убийстве Тумсо, всего лишь ориентировался на те источники, которые ранее сообщили об убийстве блогера. "Но сейчас я на 100 процентов не могу говорить, что Тумсо нет с нами", - сказал Масхадов.

Тумсо и его брат пропали со связи

С Тумсо, с его братом Мухаммадом, который живет в Германии, и с другими их близкими родственниками нет связи с 1 декабря 2022 года, сообщили правозащитники. Брат Тумсо сообщил коллегам, что находится "с полицией" и не может говорить, а затем контакт с ним был утерян.

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация датирована 19:43 мск 30 ноября 2022 года – это перепост публикации из другого канала и краткая заметка, но сделал ли эту запись лично Тумсо, неизвестно. На Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" опубликовано 7 ноября, хотя до этого он публиковал свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю. Таких длительных перерывов между публикациями на его канале в 2022 году еще не было.

На последнем видео блогер рассказывает о начале работы политической партии "Голос Чечни". При этом Тумсо говорит о начале ее работы как о "нашем запуске". 3 декабря подписчики блогера начали выражать тревогу из-за отсутствия новостей от Тумсо на фоне слухов о его убийстве.

Убийство не подтвердили ни власти, ни родственники

По состоянию на 8 декабря информация об убийстве не подтверждена ни родственниками Тумсо, ни властями Чечни, ни властями Швеции. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировали 5 декабря 2022 года "Кавказ.Реалии"** официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос по этому поводу.

Представители чеченских властей и пропагандисты также хранят молчание по поводу убийства Тумсо Абдурахманова. В соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова нет комментариев по этому поводу. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который часто вступал в полемику с Тумсо Абдурахмановым в соцсетях, также ничего не писал о нем с 1 декабря 2022 года. Обошли эту тему стороной и чеченские СМИ. Информации об убийстве Тумсо нет на сайтах и в соцсетях ЧГТРК "Грозный", ИА "Грозный-информ" и "Чечня сегодня".

"Обычно о смерти чеченца сообщает отец, брат, сестра, мать или кто-то из родственников. А тут все, кроме его родных, сообщают о смерти Тумсо", - указал историк и журналист Майрбек Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченцы, диаспора, Европа". Аналогичное мнение высказал уроженец Чечни, юрист Абубакар Янгулбаев. "Я не комментирую новость "убийство Тумсо Абдурахманова" без ясных на то доказательств и прямых подтверждений. Пока нет ни одного комментария ни от родственников, ни от друзей или официальных лиц Швеции", - написал он в своем Telegram-канале.

Родственники могут знать о смерти Тумсо, но не разглашать эту информацию, возразила правозащитница Светлана Ганнушкина**. "Я не исключаю, что они молчат, чтобы не привлекать к себе внимание", - сказала она, подчеркнув, что в реалиях Чечни молчание родственников Тумсо является наиболее действенным способом обезопасить себя.

Возможные сценарии и партия Тумсо

Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков в комментарии Youtube-каналу 1 по поводу судьбы Тумсо озвучил "три сценария того, что происходит". "Или спецслужбы Швеции, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть так же, как скрыли в Германии правоохранительные органы его брата. Или же действительно была попытка покушения, и они приняли сразу меры и скрыли его. Или же - третий вариант, третий сценарий - какое-то происшествие могло произойти по соседству, где проживает Тумсо Абдурахманов, и полиция приняла решение срочно его скрыть", - предположил он.

Создание Тумсо Абдурахмановым политической партии, о которой блогер объявил незадолго до своего исчезновения, не могло значительно повысить угрозу для блогера, тем более что эта политическая сила еще не успела себя проявить, считают представители чеченской диаспоры в Европе и Турции. Основная опасность для Тумсо Абдурахманова была в том, что он был объявлен личным врагом Рамзана Кадырова, уверены они.

Кадыровский пропагандист Ахмадов обвинил Ахмеда Закаева в убийстве Тумсо

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов прервал молчание, которое хранили в Грозном по поводу возможной гибели Абдурахманова, вечером 8 декабря. Закаев целую неделю не комментировал возможное убийство популярного блогера, который его активно критиковал, акцентировал внимание Ахмадов, требуя от Закаева ответа, почему тот "пошел на убийство". При этом сам пропагандист публично затронул тему предположительной гибели Тумсо лишь после того, как по ней высказался Закаев, проигнорировав многолетнюю критику Абдурахмановым чеченских властей.

Возвращение в эфир

20 февраля 2023 года представитель Ассоциации "Вайфонд", сообщил 2 , что Тумсо Абдурахманов в этот день позвонил правозащитникам, но не сообщил, что с ним случилось и где он находится.

21 февраля 2023 года Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Он никак не объяснил свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев и не привел деталей инцидента, из-за которого он не выходил на связь. Предыдущий ролик на YouTube-канале Абдурахманова был опубликован 7 ноября 2022 года.

В новом ролике Абдурахманов напомнил, что четыре года назад спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. Но, по его словам, несмотря на обладание неограниченными ресурсами для воплощения в реальность угроз, "простой парень может оставаться живым как минимум на протяжении четырех лет". Это весомый аргумент для скептиков, считающих, что оппонентам властей Чечни грозит реальная опасность, сказал блогер.

16 апреля 2023 года Тумсо Абдурахманов рассказал, что в ноябре прошлого года ему стало известно о готовящемся на него покушении, заказанного руководством Чечни. По его словам, он решил обмануть и исполнителей, и заказчиков, принял участие в инсценировке доказательств успешного покушения, из-за чего на несколько месяцев прекратил всякую публичную активность.

Через сутки после обнародования информации об афере, блогер опубликовал новый ролик. Он показал, как готовились съемки эпизода, в котором он оказался в коме в больнице. При этом в роликах Тумсо обходит вопрос – брал ли он деньги у посредников между ним и несостоявшимися киллерами. Речь о деньгах на видео идет неоднократно, но, несмотря на это Абдурахманов не пояснил, получил ли он сам деньги, и никак не определил свою позицию - считает ли возможным получать деньги от властей Чечни даже таким способом. Тема денег вызвала интерес в соцсетях, но плохо отражается на репутации Тумсо.

Елена Милашина о блогерах, киллерах и "клоунах"

"Новая газета" 25 апреля 2023 года опубликовала материал Елены Милашиной "Умереть понарошку, а замолчать по-настоящему. Как устранить критиков без участия киллера. Рецепт от Рамзана Кадырова". В публикации заявлено о материальной заинтересованности Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова в инсценировке своих смертей по заказу властей Чечни.

По мнению автора статьи, первым инсценировал покушение по заказу "проживающего в Австрии посредника Кадырова" Башира Албогачиева блогер Хасан Халитов, который в тот момент находился в турецкой миграционной тюрьме. Подробнее – в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

О том, что покушение постановочное, было известно чеченским блогерам. По словам Милашиной, когда Башир Албогачиев обратился к Тумсо Абдурахманову, блогер был в курсе истории Халитова.

В статье Милашина приводит суммы, которые получили в криптовалюте оба блогера за инсценировки гибели и владельцы оппозиционного Telegram-канала 1Adat** братья Янгублаевы – за подтверждение этих версий. Однако в материале нет данных, подтверждающих наличие таких транзакций.

Журналистка отметила, что братья Янгулбаевы, ранее уже ставили под сомнение свою репутацию, публикуя в Telegram-канале 1Adat*** ссылки на Telegram-канал, который вымогал деньги с чеченских геев.

Ибрагим Янгулбаев обвинил Тумсо Абдурахманова в том, что он брал деньги "за молчание" – за прекращение деятельности и критики в адрес Кадырова. При этом сам Ибрагим Янгулбаев признал, что получил 50 тысяч долларов от руководителя группы несостоявшихся киллеров, принявших участие в фальсификации покушения. "В качестве благодарности", – объяснял он в своем Telegram-канале 1Adat*** 17 февраля в 22.31 мск.

Милашина также отмечает, что после того как Абдурахманов вернулся в эфир, он "не сказал и не сделал больше ничего стоящего, как будто кто-то действительно убил весь его блогерский талант".

По ее словам, взаимные обвинения братьев Янгулбаевых и Тумсо Абдурахманова привели к тому, что "главе Чечни оставалось только сидеть в первом ряду и аплодировать тому, как убедительно его критики на глазах изумленной публики превратились в клоунов. В этой истории позитивен только один факт: может быть, впервые в истории враги Кадырова были нейтрализованы без участия реальных киллеров", - заключила Милашина.

Ответ Елене Милашиной

Тумсо Абдурахманов назвал статью Милашиной бездоказательной. Он считает, что журналистка не привела никаких аргументов в пользу того, что посредник имеет какую-то связь с Рамзаном Кадыровым. "Дальше все вытекает из этих вводных: Албогачиев = Кадыров. А где доказательства? Или пусть не доказательства, ну хотя бы косвенные доводы в пользу этого утверждения", - написал 26 апреля 2023 года в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов.

Тумсо отметил также, что в статье "нет ни слова про эйфорию в кадыровских кругах по факту убийства Хасана, а потом и меня. О том, как они постили наши фото с подписью: "утилизирован" и поздравляли друг друга с этим радостным событием", - написал Абдурахманов.

Ассоциация "Вайфонд" назвала ложной информацию в статье о том, что ее сотрудники были в курсе инсценировки и сами сообщили изданию о том, что Тумсо вышел на связь. "Мы никогда ни с кем не связывались по поводу Тумсо", а когда он сам вышел на связь, то с его согласия. "сообщили эту информацию шведской журналистке, <...> она попросила нас поговорить с журналистом из Новой Газеты", - говорится в Telegram-канале ассоциации.

* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

** внесена в реестр иноагентов

** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.