Тумсо Абдурахманов объявил о возобновлении своей деятельности

21 февраля 2023, 05:44

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Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ* сообщила, что Тумсо Абдурахманов жив. 20 февраля Абдурахманов вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова не было подтверждено или опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Тумсо Абдурахманов минувшей ночью опубликовал на своем YouTube-канале видео, на кадрах которого заявил, что возобновляет свою блогерскую деятельность. При этом он никак не объяснил свое временное отсутствие и не привел деталей инцидента, из-за которого он не выходил на связь с подписчиками. Предыдущий ролик на YouTube-канале Абдурахманова был опубликован 3,5 месяца назад – 7 ноября 2022 года.

Большую часть нового видео Абдурахманов посвятил бойцу смешанных единоборств Абдулкериму Эдилову, о смерти которого источники сообщили 30 декабря 2022 года. "Когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдулкерим на радостях даже выложил сторис у себя в WhatsApp – он выложил у себя мою фотографию и подписал ее словом "утилизирован". Представляете какая ирония судьбы! Сейчас сам Абдулкерим оказался утилизирован", – заявил Абдурахманов.

Далее он напомнил, что через две недели будет четыре года, как спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. Абдурахманов отметил, что за это время на него и на его родственников совершались покушения. "[Несмотря на их обладание] неограниченными ресурсами – властью, деньгами, всем необходимым для воплощения в реальность своих угроз, простой парень может оставаться живым как минимум на протяжении четырех лет", – сказал блогер.

Это весомый аргумент для скептиков, считающих, что оппонентам властей Чечни грозит реальная опасность, считает он.

Напомним, 26 февраля 2020 года на Тумсо Абдурахманова напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта 2020 года стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети. Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле – речь шла о гражданине России Руслане Мамаеве 1990 года рождения. 6 марта 2020 года прокуратура Швеции сообщила о задержании возможной соучастницы нападения на Тумсо, 30-летней гражданки России. Расследованием дела о покушении на Абдурахманова вела спецслужба, которая занимается угрозами государственной безопасности.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".

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* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

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