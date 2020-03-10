Спецслужбы Швеции занялись расследованием нападения на Тумсо

10 марта 2020, 02:45

Расследование дела о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в шведском городе Евле передано в ведение спецслужбы, которая занимается угрозами государственной безопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети. Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле - речь идет о гражданине России Руслане Мамаеве 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании возможной соучастницы нападения на Тумсо, 30-летней гражданки России.

Совершивший нападение на Тумсо Абдурахманова мужчина пришел в себя и дает показания, рассказал 2 марта брат блогера Мохмад (Мухаммад) Абдурахманов. Отметим, что "Кавказский узел" не обладает информацией о нападении на Абдурахманова из независимых источников, все сведения об инциденте рассказаны самим блогером и его братом.

Следствие по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова, начатое шведской полицией, с 9 марта ведет шведская Служба национальной безопасности (Полиция безопасности, швед. Säkerhetspolisen - прим. "Кавказского узла").

Представители спецслужбы пришли к выводу, что дело о нападении на Тумсо затрагивает их сферу ответственности, но не раскрывают конкретные детали. "Это касается одной из наших обязанностей", - заявил пресс-секретарь ведомства Габриэль Вернштедт.

Прокурор Тереза ​​Стенссон, отвечавшая за расследование дела до его передачи полиции безопасности, подтвердила, что одной из версий является "заказ из России", пишет 9 марта Svenska Dagbladet.

На сайте шведской полиции безопасности по состоянию на 2.45 мск 10 марта нет информации о расследовании покушения на Абдурахманова.

После нападения Тумсо Абдурахманов опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного, но утверждает, что хотел только напугать блогера. "У них моя мать", – пояснил мужчина, не уточнив подробностей. Позднее YouTube удалил это видео с канала Тумсо.

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". С августа 2019 года в Евросоюзе были убиты два оппонента главы Чечни, отмечается в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".