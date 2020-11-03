Тумсо Абдурахманов рассказывает о покушении. Кадр видео в YouTube-канале блогера https://www.youtube.com/watch?v=0Fs7L1Cnbjs&feature=youtu.be

03 ноября 2020, 01:31

Процесс по делу о покушении на Тумсо начался с признания обвиняемого

Обвиняемый в покушении на Тумсо Абдурахманова частично признал свою вину, но настаивает, что не планировал убивать блогера. Женщина, которую обвиняют в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицает, пишет Dagens Nyheter.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября шведская Полиция безопасности сообщила, что обвинения в покушении на убийство и пособничестве предъявлены двоим предполагаемым соучастникам нападения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

26 февраля на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию, а позже опознал напавшего на него человека. Прокуратура шведского города Евле попросила арестовать Руслана Мамаева 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд Евле постановил заочно арестовать еще одного человека - Имрана Хасханова, которого следствие считает причастным к нападению на блогера.

Основные слушания по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова в Евле начались 2 ноября. Адвокат блогера Йенс Шелунд в преддверии первого заседания по существу отмечал, что Абдурахманов "с нетерпением ждет предстоящего суда" и удовлетворен тем, как было проведено расследование.

"Основные слушания начнутся 2 ноября 2020 года, расследование ведет Полиция безопасности. (Потерпевший) считает важным, чтобы справедливость восторжествовала. Судебная система Швеции может вынести справедливое решение по делу", - говорится в пресс-релизе от имени Йенса Шелунда, опубликованном на странице адвокатского бюро Prio в Facebook (перевод "Кавказского узла")

На заседании суда 2 ноября демонстрировались фотографии с места нападения на Абдурахманова. На снимках были видны следы крови в спальне блогера и основной подозреваемый, который лежал возле кровати со связанными руками, пишет в сегодняшнем материале Dagens Nyheter.

По версии блогера, нападавший проник в его квартиру, представившись соседям полицейским, и начал избивать спящего Тумсо молотком, но Абдурахманов обезоружил мужчину, избил его и вызвал полицию. Оба были госпитализированы: Абдурахманов – с незначительными ушибами, а нападавший – в тяжелом состоянии. После нападения Тумсо опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению Абдурахмана из Грозного.

Прокурор Пер Линдквист, выступая в суде, заявил, что обвиняемые связаны с чеченскими властями и "все следы расследования ведут в Грозный". Адвокат Йенс Шелунд подчеркнул, что чеченские власти, по его данным, обещали награду за голову блогера, говорится в материале.

Обвиняемый в нападении на Абдурахманова - 30-летний гражданин России. В ходе следствия он согласился дать показания и подал запрос о предоставлении убежища в Швеции. Он признает вину в нападении с отягчающими обстоятельствами, но отрицает, что хотел убить Абдурахманова. По словам адвоката Густава Андерссона, обвиняемый не мог ослушаться тех людей, которые направили его в Швецию из Грозного, но заведомо собирался "провалить задание" - нанести вред блогеру, не убивая его.

Вторая обвиняемая - 30-летняя женщина, также гражданка России. Следствие считает, что она намеренно познакомилась с Абдурахмановым, чтобы побывать у него дома и помочь организовать нападение. Женщина полностью отрицает обвинения, пишет Aftonbladet.

Дело, по данным издания, слушается в Окружном суде Аттунды, и Абдурахманов лично приехал 2 ноября в суд.

Сам Тумсо Абдурахманов 2 ноября опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий. "Когда меня привезли из больницы в полицейский участок", - написал он. На снимках у Абдурахманова на лице и плечах видны ссадины, на лбу справа - рана, на которую наложена повязка. Других комментариев в связи с началом судебного процесса по делу о покушении блогер не опубликовал.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями - на странице "Тумсо против кадыровцев".

Примечание:

"Покушение на чеченского блогера Ломаева сорвалось в Финляндии", "Критики Кадырова сочли угрозой создание агентства помощи чеченцам в Европе", "Задержанный в Чечне пользователь Telegram сообщил о сотрудничестве с Тумсо".

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