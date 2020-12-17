Тумсо Абдурахманов. Скриншот публикации Тумсо Абдурахманова о завершении судебного разбирательства. https://t.me/abusaddamshishani/3326

17 декабря 2020, 20:13

Прокурор запросил десять лет для обвиняемого в покушении на Тумсо

Обвинение предложило приговорить двух подсудимых по делу о покушении на блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции к десяти и восьми годам заключения.

Как сообщил "Кавказский узел", нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Слушания по делу о покушении начались 2 ноября, обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он настаивает, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Женщина, которую обвиняют в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицает. Человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание, арестован заочно.

Скриншот публикации Тумсо Абдурахманова о завершении судебного разбирательства. https://t.me/abusaddamshishani/3326

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Руслана Мамаева и его предполагаемую соучастницу вменяемыми и, таким образом, несущими полную ответственность за свои действия, сообщил в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов. Он указал, что судебное разбирательство завершено, вынесение приговора назначено на 8 января.

Прокурор запросил для Мамаева до десяти лет лишения свободы, а для второй подсудимой - не менее восьми лет. Абдурахманов опасается, что приговор будет слишком мягким. "Запрошенные прокурором сроки и практика шведской системы исполнения наказания, на мой взгляд, это слишком мягко для таких преступлений", – процитировали Абдурахманова "Кавказ.Реалии".

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше, при этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями - на странице "Тумсо против кадыровцев".

Примечание:

"Представители диаспоры усомнились в активной реакции на убийство Умарова в Вене", "Еврейские активисты вступились за французских чеченцев в связи с конфликтом в Дижоне", "Hromadske: сын опального чеченца заподозрен в покушении на депутата в Киеве". 

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