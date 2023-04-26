Милашина и Абдурахманов поспорили о роли Кадырова в инсценировке смертей критиков властей Чечни

26 апреля 2023, 18:25

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Тумсо Абдурахманов, комментируя статью Елены Милашиной, в которой она заявила о материальной заинтересованности самого Тумсо и Хасана Халитова в инсценировке своих смертей по заказу властей Чечни, возразил, что журналистка не привела доказательств того, что посредник, который выходил с ним на связь, имеет какую-то связь с Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля живущий в Европе чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что инсценировал доказательства успешного покушения на него после того, как ему стало известно о готовящемся нападении. Он пояснил, что в конце 2022 года ему стало известно о подготовке на него покушения, заказанного руководством Чечни, и что он решил с помощью посредника между ним и группой предполагаемых киллеров обмануть заказчиков. 17 апреля Тумсо показал, как готовились съемки эпизода, в котором он оказался в коме в больнице. При этом в своих разоблачениях Тумсо обходит вопрос – брал ли он деньги у посредников между ним и несостоявшимися киллерами. Оппоненты Тумсо указали, что тема денег в этой истории бьет по репутации блогера, а сама афера привела к раздорам среди критиков Кадырова.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ* сообщила, что Абдурахманов жив. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

"Новая газета. Европа" 25 апреля опубликовала материал Елены Милашиной "Умереть понарошку, а замолчать по-настоящему. Как устранить критиков без участия киллера. Рецепт от Рамзана Кадырова". В публикации утверждается, что, первым инсценировал покушение по заказу "проживающего в Австрии посредника Кадырова" Башира Албогачиева живущий в Турции блогер Хасан Халитов, который в момент инсценировки находился в турецкой миграционной тюрьме. При этом она отметила, что о том, что покушение постановочное, было известно многим чеченским блогерам, однако они поддерживали версию Халитова.

"Ни турецкие спецслужбы, ни турецкие власти не издали ни звука по поводу «ликвидации» Халитова, хотя обычно либо оперативно пресекают заказные убийства на своей территории, либо болезненно и публично на них реагируют", - говорится в материале.

В сентябре 2021 года в Чечне и Москве неизвестные похитили брата и отца уроженца республики Хасана Халитова, который эмигрировал в Турцию, а также близких Ильмана Мамакаева, проживающего в Европе. Они связали похищение родных с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова, которое произошло 5 сентября 2021 года. Также родственников Халитова похищали и в декабре 2021 года. 8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталье были задержаны четыре гражданина России, гражданин Украины и гражданин Узбекистана. Старшим в группе был чеченец Беслан Расаев, сообщил "Кавказскому узлу" живущий в Турции чеченский блогер Хасан Халитов. Турецкая разведка MIT сообщила, что задержанные планировали убийства уроженцев Чечни, в частности, Халитова, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

По ее словам, когда Башир Албогачиев обратился к Абдурахманову, блогер был в курсе истории Халитова. Журналистка в своей публикации приводит суммы, которые, по ее данным, в криптовалюте получили за инсценировку своей гибели два блогера, а также владельцы оппозиционного Telegram-канала 1Adat** братья Янгублаевы за подтверждение этих версий. Однако в материале нет данных, подтверждающих наличие таких переводов.

Журналистка отметила, что братья Янгулбаевы, ранее поставили под сомнение свою репутацию, публикуя в Telegram-канале 1Adat** ссылки на Telegram-канал, который вымогает деньги с чеченских геев, публикуя фото и видео с обнаженными чеченскими мужчинами.

Ибрагим Янгулбаев обвинил Тумсо Абдурахманова в том, что он брал деньги "за молчание" за прекращение деятельности и критики в адрес Кадырова. При этом сам Ибрагим Янгулбаев признал, что получил 50 тысяч долларов от руководителя группы несостоявшихся киллеров, принявших участие в фальсификации покушения. "В качестве благодарности", "в качестве спасибо" – так объяснил Ибрагим Янгулбаев получение денег в записи, которую он опубликовал в своем Telegram-канале 1Adat** 17 февраля в 22.31 мск.

Милашина отметила, что после того как Абдурахманов объявил о том, что он жив, "не сказал и не сделал больше ничего стоящего, как будто кто-то действительно убил весь его блогерский талант".

По ее словам, взаимные обвинения братьев Янгулбаевых и Тумсо Абдурахманова привели к тому, что "главе Чечни оставалось только сидеть в первом ряду и аплодировать тому, как убедительно его критики на глазах изумленной публики превратились в клоунов. В этой истории позитивен только один факт: может быть, впервые в истории враги Кадырова были нейтрализованы без участия реальных киллеров", - заключила Милашина.

Чеченские оппозиционеры раскритиковали статью Милашиной

Тумсо Абдурахманов назвал статью Милашиной бездоказательной. "Статья начинается с ничем не обоснованного утверждения, что Башир Албогачиев является «посредником Кадырова». Ну а дальше все вытекает из этих вводных: Албогачиев = Кадыров. А где доказательства? Или пусть не доказательства, ну хотя бы косвенные доводы в пользу этого утверждения", - написал сегодня в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов.

По его словам, против утверждений Милашиной говорит то, что когда появилась информация о возможной смерти Халитова, кадыровцы пытались выяснить его судьбу "через МИД, задействовав посольство России в Турции и адвокатов ряженных тоже направляли в тюрьму, но им не дали никакой информации". "В статье нет ни слова про эйфорию в кадыровских кругах по факту убийства Хасана, а потом и меня. О том, как они постили наши фото с подписью «утилизирован» и поздравляли друг-друга с этим радостным событием", - отметил Абдурахманов.

Власти Чечни в первую неделю после появления первых сообщений о возможной гибели Абдурахманова никак не комментировали их, хотя покушение на него двумя годами ранее вызвало шквал комментариев чеченских пропагандистов. Только 8 декабря директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря 2022 года заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Ассоциация "Вайфонд" назвала ложной опубликованную в статье информацию о том, что ее сотрудники были в курсе инсценировки и сами сообщили "Новой газете. Европа" о том, что Тумсо вышел на связь. "Мы никогда ни с кем не связывались по поводу Тумсо. Нам день и ночь писали разные журналисты, и умоляли сообщить им, если вдруг Тумсо выйдет с нами на связь. Пообещав сообщить эту новость, сразу, как Тумсо вышел с нами на связь, мы спросили, можно ли сказать другим, так как многие просили и переживали, на что он дал свое согласие. Мы тогда сообщили эту информацию шведской журналистке, <...> она попросила нас поговорить с журналистом из Новой Газеты", - говорится в Telegram-канале ассоциации.

Кроме того, ассоциация отметила, что все сотрудники "переживали за Тумсо, как и все другие". "Когда со связи пропал Мохмад (брат Тумсо Абдурахманова перестал выходить на связь спустя несколько дней после исчезновения Тумсо - прим. "Кавказского узла"), два наших сотрудника буквально заболели из-за переживаний", - отмечается в публикации от 25 апреля. В подтверждение своих слов ассоциация привела скриншоты переписки со шведской журналисткой и Мохмадом Абдурахмановым.

Обвинения в том, что Халитов и Абдурахманов "продались кадыровцам", необоснованны, заявил автор канала "Мысли Ислама", чеченский оппозиционный деятель Ислам Белокиев. "В этой истории можно углядеть какие-то корыстные цели, стремление к личному обогащению из-за переговоров с посредниками, но для меня важнее другое. И Тумсо, и Хасан остаются по нашу сторону баррикад. Они внесли существенный вклад в донесение правды о режиме Кадырова и, я уверен, будут доносить ее и в дальнейшем", – привело слова Белокиева 18 апреля издание "Кавказ.Реалии"***.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

** Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

*** внесено в реестр иноагентов

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