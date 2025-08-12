×

Лента новостей
10:44, 12 августа 2025

Суд признал экстремистским словарь "Ислам на Северном Кавказе"

Книга про Ислам и молоток судьи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд по иску прокуратуры признал экстремистским материалом словарь «Ислам на Северном Кавказе». Поводом для этого стала экспертиза, которая заключила, что словарь распространяет сведения о террористах. По данным источников, речь идет о Шамиле Басаеве, Мовлади Удугове и Хаттабе.

Как писал "Кавказский узел", энциклопедический словарь "Ислам на Северном Кавказе", презентация которого состоялась в 2023 году в Москве, готовился более 10 лет и издан тиражом 500 экземпляров. При подготовке издания акцент был сделан на то, чтобы представить максимально объективную информацию, избежать влияния событий новейшей истории и сбалансировать, в том числе противоположные точки зрения на фоне языкового многообразия и слабой изученности истории ислама в ряде регионов Северного Кавказа, рассказали авторы и составители издания

Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры и  признал экстремистским материалом словарь «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, сообщил "Коммерсант".

Как следует из карточки дела на сайте суда, ответчиком выступало Духовное управление мусульман России. Решение было вынесено 11 августа, его текст в карточке дела не опубликован.

Текст решения суда опубликовал в своем Telegram-канале председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. "Решение суда подлежит немедленному исполнению", - говорится в нем. При этом указано, что в течение месяца оно может быть обжаловано в апелляции.

15 июля Кабанов писал, что претензии вызваны "слишком вольным использованием" информации о признанных террористами Шамиле Басаеве, Мовлади Удугове  и Хаттабе, которые упоминаются в издании в качестве значимых мусульманских деятелей. 

Издательский дом "Медина" счел сомнительной экспертизу, на основании которой был подан иск о внесении словаря в реестр экстремистских материалов.

"В «изобличительной» статье Романа Силантьева делается прозрачный намек, что словарь распространяет сведения о террористах. Увы, но разоблачение не стоит выеденного яйца. Причастные к террористической деятельности персоны и объединения упомянуты в словаре «Ислам на Северном Кавказе» в статьях «Ваххабиты Северного Кавказа» и «История ислама в Чечне» ровно в контексте их радикализма", - говорится в публикации издательства, которую разместил в своем Telegram-канале ДУМ России 15 июля. 

Издательство отметило, что авторский коллектив каждого из х словарей — "ведущие отечественные специалисты в своей области". "Авторы статей в упомянутом словаре: заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН В. О. Бобровников, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД РФ А. А. Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН М. Ю. Рощин (1952-2021). Это специалисты с безупречной научной репутацией", - отмечается в материале.

Роман Силантьев считается автором концепции деструктологии, которую предложил в 2018 году. Ранее он выступал автором экспертизы по делу режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, приговоренных летом 2024 года к шести годам за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол». Тогда Минюст в ответ на запрос защиты сообщил, что «деструктологическая экспертиза» не может быть доказательством в суде. При этом в июле этого года на основании экспертизы Силантьева было признано экстремистским и запрещено «Международное движение сатанизм», пишет "Коммерсант" 11 августа.

Автор: "Кавказский узел"

