Мультикультурность стала одним из вызовов при подготовке словаря "Ислам на Северном Кавказе"

14 июня 2023, 23:25

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Энциклопедический словарь "Ислам на Северном Кавказе", презентация которого состоялась сегодня в Москве, готовился более 10 лет и издан тиражом 500 экземпляров. При подготовке издания акцент был сделан на то, чтобы представить максимально объективную информацию, избежать влияния событий новейшей истории и сбалансировать в том числе противоположные очки зрения на фоне языкового многообразия и слабой изученности истории ислама в ряде регионов Северного Кавказа, рассказали авторы и составители издания.

В Институте востоковедения РАН в Москве сегодня прошла презентация двух томов из серии энциклопедических словарей "Ислам в Российской Федерации" - девятого тома "Ислам в Башкортостане" и 10-го тома "Ислам на Северном Кавказе". Послушать авторов и редакторов энциклопедии собрались специалисты, ученые из смежных учреждений, студенты и журналисты.

Макрорегион (Северного Кавказа) отличается наиболее древней историей. Впервые ислам пришел на эти земли в Дербенте (Южный Дагестан) в середине VII века при жизни с участием асхабов — сподвижников пророка Мухаммада. С тех пор распространение на огромной территории продолжалось вплоть до XIX века, сказано в предисловии редколлегии к тому.

Модератор встречи, доктор исторических наук, профессор Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия Айдар Хабутдинов, который является одним ответственным редакторов серии, сообщил, что долгая, почти в 20 лет работа над энциклопедией близка к завершению."Идея изучения мусульманского мира России принадлежит и была поддержана профессором Виталия Наумкиным. Предыдущая работа энциклопедического плана — это словарь "Ислам на территории бывшей Российской империи" под редакцией Станислава Прозорова (первое издание вышло в 1998 году, следует из информации на сайте Российской государственной библиотеки - прим "Кавказского узла"). Свою роль сыграли, в том числе и своими статьями ныне, к сожалению, ушедшие из жизни Юрий Арабов, Вадим Трепавлов, дагестанский историк Шихсаидов", - сказал он.

Хабутдинов указал, что были трудности с публикацией материалов, которые могли иметь политическое звучание. "Был вопрос, стоит ли размещать статьи о политиках? Как пример. Первый Всероссийский мусульманский съезд в апреле 1917 года в Москве. Представитель Временного правительства сказал, что вопрос мусульман обсуждать мечети и приходы. На что участники съезда возразили, указав, что имеют к тому времени разветвленную сеть структуру общественного и политического характера и не будут чуждаться политических вопросов", - отметил он, добавив, что информация о политиках из числа мусульман имеется в томах словаря.

Хабутдинов отметил также важную роль дагестанских ученых в составлении тома о Северном Кавказе. "Махачкала показала свою важную роль в исследовании ислама на Кавказе", - сказал он.

Том о Северном Кавказе был "особенно тяжел" в работе, рассказал один из редакторов серии и один из авторов тома о Северном Кавказе кандидат исторических наук, заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. "Том очень давно готовился. С 2011 года. Это энциклопедическое издание. Структура словаря: справочная информация по персоналиям, по книгам, по памятникам истории и культуры, по событиям. Есть статьи о политических образованиях на Кавказе. Целый ряд статей перешёл с одобрения Прозорова из Энциклопедического словаря "Ислам на территории бывшей Российской империи", - пояснил он.

Ученый отметил, что период современной России, СССР и Российской империи - лишь малая часть истории ислама на Кавказе, всё что было возможно из долгой истории, было включено в том. "Конечно, географический объем томов не совпадает с теми региональным делением, что имело место во времена Российской империи и тем более в средневековье, при Халифате», - указал Бобровников.

Он также отметил, что в томе имеется и визуальный ряд. "Фотографии мечетей, реликвий, деятелей, эпитафии", - добавил Бобровников.

По его мнению, по историческим персоналиям и событиям в энциклопедии была сделана попытка представить все точки зрения. "Авторами было множество специалистов. Это совместный труд историков, этнографов, краеведов. Часть историографии включена в виде персоналий ученых, изучавших Кавказ. Большую лепту внёс Дагестанский институт истории, археологии и этнографии. Половина работ оттуда. Участвовали целый ряд зарубежных специалистов. Голландский исламовед Михаэль Кемпер, например", - подчеркнул Бобровников.

Как следует из оглавления, Бобровников и Кемпер, в частности, совместно являются авторами статьи о Саиде Афанди Чиркейском.

Джамалутдин Маламагомедов, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН участвовал в презентации по видеосвязи из Махачкалы. "Этот том должен стать настольной книгой для любого занимающегося исламом, историей", - считает он. Он указал, что исследовательская работа в Дагестане ведётся активно. "В Дагестане исследуем рукописи, выявляем новые факты, которые можем вносить в новые переиздания тома", - заявил Маламагомедов.

Главред энциклопедической серии, первый заместитель председателя Духовного управления РФ, директор Центра исламских исследований СпбГУ Дамир Мухетдинов заявил, что том о Северном Кавказе "многострадальный". "Более чем на десятилетие затянулась подготовка. Существуют разные позиции авторов, в том числе позиции, скажем, в 2004 и в 2022 годах. Надо было подобрать баланс, да так чтобы не "прилетело" и не закрыли весь проект с авторами. Оказалось, Северный Кавказ изучен очень крайне неравномерно. Хотя вроде бы самый древний регион распространения ислама. Например, о Хизри Гебекове - первом "сталинском" муфтии - даже не все факты биографии известны. Поэтому статья о нем не вошла в региональный том. Но войдет в сводные тома. Кроме того, нет доступных фотографий, например, первого съезда духовного управления мусульман Северного Кавказа в 1944 году", - рассказал он.

Мухетдинов выразил благодарность всем авторам, и тем, кто помогал материально в работе над словарем. "В частности, фонд "Сафмар" Михаила Гуцериева вместе Фондом поддержки исламской культуры и другими финансировали проект", - отметил Мухетдинов.

Он также презентовал сводный семитомник "Ислам в Российской Федерации", который готовится и будет составлен в алфавитном порядке, но куда войдут и те темы, что затруднительно рассмотреть в рамках региональных томов. "Периодически возникающие из-за издания исламских книг конфликтные ситуации, когда некоторые сборники признаются экстремистской литературой - это проблема общая, федеральная. Поэтому в рамках региональных томов она не освещена, уточнил Мухетдинов, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла".

В частности, издание "Сахих аль-Бухари" 1 было включено в федеральный список экстремистских материалов. Решение о запрете издания в России принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля 2022 года Верховный суд Татарстана оставил решение в силе. Экстремистским материалом признано печатное издание, за исключением содержащихся в нём сур, аятов и цитат из Корана, пояснила Генпрокуратура. Переводчик Абдулла Нирша допустил серьёзные искажения канонического текста, сам же канонический текст сборника экстремистским материалом не является, подчеркнуло ведомство. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение о признании экстремистским материалом сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" и направил дело на пересмотр.

Что касается сложных вопросов современного положения мусульман на Северном Кавказе, то они если и вошли в том, то в "обтекаемой форме", отметил Мухетдинов. "По Северному Кавказу отмечали, что самыми проблематичным было освещение событий после 1994 года. Поэтому многие темы выражены обтекаемо. Эти события оставлены на то, что позже история даст более объективную оценку происходящему. Нужно было быть корректными и осторожными при освещении важных политических событий", - подчеркнул Мухетдинов.

При составлении тома приходилось "лбом прошибать каменную стену", указал ответственный редактор серии "Ислам в РФ" Дмитрий (Ахмад) Макаров. "Очень длительная работа была. Уже отмечали неравномерность изученности. У какого-то этноса прекрасно представлены персонажи и достижения. А у кого-то совсем как будто их нет. Так, ислам у карачаевцев и балкарцев изучен лучше, чем у адыгов. Из-за этого чуть не возникли проблемы. Или например, Южный Дагестан изучен хуже, чем аварские районы", - сказал он.

Тираж словаря очень мал, он распространяется исключительно среди специалистов, отметил Макаров. "Из 500 экземпляров 150 уйдет авторам, на презентации, в библиотеки. Остальные распространяться точечно будут. Несколько десятков томов одна из авторов тома Макка Албогачиева, хочет распространить в Ингушетии. Если будет заказ от крупных книготорговых сетей, то потребуется допечатать нужное количество", - рассказал Макаров корреспонденту "Кавказского узла".

Составители тома пытались соблюсти баланс, отметил Макаров. "Некоторые статьи писал один автор. Например, о Кавказской войне Патимат Тахнаева написала. А есть статьи подписанные 3-4 авторами. Но в любом случае, в рамках одной статьи выражаются разные мнения по тому или иному событию или личности. Иногда спорные точки зрения разведены по разным статьям. Но это в основном не в томе о Северном Кавказе. Придерживались научной объективности профессиональные историки. Но где-то были компромиссы. Например, в статье о Кунта-Хаджи дата смерти не обозначена", - пояснил Макаров.

Он также подтвердил, что ряд современных проблем освещены без углубления. "Выводы по многим вопросам сейчас рано делать. Пушкин тоже при жизни не был самым известным поэтом своей эпохи. Классика утверждается со временем. У нас энциклопедическое издание и в целом мы воздерживаемся от оценок. Хотя даже если какое-то событие или личность упоминаются как факт — это тоже важно", - резюмировал Макаров.

Северный Кавказ - уникальный регион для историков, отметил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Джамал Рахаев.

"Он отличается разнообразием по этническому и языковому составу. Эта сложность потребовала больше времени. Огромный период с 8-го века создавал дополнительные сложности в охвате. Имеет место историографическое неравенство. В Дагестане благодаря советской школе востоковедения вопросы по источниковедению, археографии народов республики имеют хорошие наработки. Поэтому народы Дагестана в словаре представлены довольно полно — деятели, события. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, степные районы плохо разработаны. Северо-западный Кавказ - лучше. Но в основном в свете связей с Крымским ханством. В конечном счете решили объединить весь Северный Кавказ в рамках единого тома, единого взгляда. Это стало сильным фактором в целостности видения особенностей вхождения региона в состав России", - пояснил Рахаев.

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