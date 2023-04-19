Суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари"*

19 апреля 2023, 14:00

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Суд в Самаре отменил решение о признании экстремистским материалом сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" и направил дело на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", издание "Сахих аль-Бухари" 1 было включено в федеральный список экстремистских материалов. Решение о запрете издания в России принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля 2022 года Верховный суд Татарстана оставил решение в силе. Экстремистским материалом признано печатное издание, за исключением содержащихся в нём сур, аятов и цитат из Корана, пояснила Генпрокуратура. Переводчик Абдулла Нирша допустил серьёзные искажения канонического текста, сам же канонический текст сборника экстремистским материалом не является, подчеркнуло ведомство.

31 августа 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари" является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение о признании экстремистским перевода хадисов «Сахих аль-Бухари», сообщил адвокат Руслан Нагиев, член Национальной ассоциации юристов, которая инициировала пересмотр дела. "Дело направлено на новое рассмотрение в Лаишевский райсуд Татарстана", - приводит сегодня его слова "Коммерсант".

По словам Нагиева, жалобу в кассационный суд подал член президиума Национальной ассоциации юристов Саид-Магомед Чапанов, который является представителем Рамзана Кадырова. Сам Руслан Нагиев и еще один адвокат были представителями ответчика - авторов переводов Эльмира Кулиева и Абдуллы Ниршы.

Защита настаивала, что попавшие под запрет книги не побуждают читателя к враждебным действиям и не заявляют о превосходстве мусульман над другими людьми. При этом защита ссылалась на экспертизу, которая проводилась Лаишевским судом, сказал адвокат. "Раз психолог-эксперт говорит, что книга не побуждает к враждебным действиям, значит, она не подпадает под закон об экстремизме", - сообщил он, добавив, что новую экспертизу кассационный суд не проводил.

Руслан Нагиев отметил, что еще в суде первой инстанции ДУМ Татарстана настаивало, что такие книги, как «Сахих аль-Бухари», не могут быть признаны экстремистскими. «Это вторая книга по значимости для мусульман, и, в каком бы переводе она ни была, она не может быть запрещена», - цитирует Нагиева издание.

Напомним, включение "Сахих аль-Бухари" в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги или определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", — сказал он.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Реакция Кадырова на запрет "Сахих аль-Бухари" была не первым его возмущением по поводу признания исламской литературы экстремистской. В 2015 году Кадыров подал жалобу на решение суда в Южно-Сахалинске, который признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", состоящую из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду.

Поддержав Кадырова, с подобными заявлениями в суд тогда также обратились Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу" и другие люди. В результате областной суд отменил решение Южно-Сахалинского горсуда. При этом Кадыров потребовал публичных извинений от судьи, которая признала книгу "Мольба к Богу" экстремистской. "Ты быстро извинись, ты не имеешь права, это книга Всевышнего... Извинись перед людьми, перед верующими", – заявил Рамзан Кадыров.

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* издание признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

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