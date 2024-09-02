Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане

02 сентября 2024, 18:33

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1 сентября 2024 года в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. В выборах участвовали самовыдвиженцы и представители 25 партий, в том числе двух оппозиционных. Оппозиционеры заявили о фальсификациях и отказались признавать итоги голосования. Европейские наблюдатели оценили выборы как лишенные реальной конкуренции. Информация о внеочередных выборах в парламент Азербайджана собрана в справке “Кавказского узла”.

Назначение досрочных выборов

Национальное собрание Азербайджана, или Милли Меджлис — однопалатный парламент. Он состоит из 125 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по мажоритарной системе – по одному человеку от 125 округов. Кандидатов могут выдвигать политические партии, блоки политических партий, а также граждане страны, проживающие в избирательном округе и обладающие активным избирательным правом.

Согласно Конституции, выборы каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проводятся раз в пять лет в первое воскресенье ноября. В 2024 году выборы должны были состояться 3 ноября, но их было решено провести досрочно.

20 июня 2024 года состоялось заседание правления правящей в Азербайджане партии "Ени Азербайджан", на котором депутатам, представляющим ее в парламенте, было рекомендовано инициировать обращение к президенту Азербайджана с призывом распустить Милли Меджлис шестого созыва с целью проведения внеочередных парламентских выборов.

Это решение в партии объяснили необходимостью полноценной работы парламента в период проведения нескольких международных мероприятий. В ноябре 2024 года в Азербайджане пройдут 29-я сессии Конференции Сторон Организации Объединенных Наций Рамочная конвенция об изменении климата - COP29, 19-я сессия Совещания сторон Киотского протокола и 6-я сессия Совещания сторон Парижского соглашения. Президент Ильхам Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

21 июня 2024 года депутаты парламента Азербайджана поддержали инициативу правящей партии и приняли постановление "Об обращении к президенту Азербайджанской Республики о назначении досрочных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики". Постановление было принято 105 голосами "за", при одном голосе "против".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что привязка необходимости проведения досрочных парламентских выборов к климатической конференции COP29 в Баку стала лишь предлогом, а кандидаты от власти в таких условиях оказались в привилегированном положении.

28 июня 2024 года Ильхам Алиев подписал распоряжение "О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики". Как говорится в документе, глава государства распускает парламент с учетом обращения к нему Милли Меджлиса, а также решения Конституционного суда от 27 июня о признании данного решения законодательного органа соответствующим Конституции.

Внеочередные выборы в парламент Алиев назначил на 1 сентября 2024 года.

Выборы президента Азербайджана в 2024 году также были внеочередными. Подробно об этих выборах рассказано в материале “Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах“.

В выборах участвовали жители Нагорного Карабаха

Особенностью парламентских выборов-2024 в Азербайджане стало то, что они впервые проходили на всей территории страны, включая перешедшие под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года территории Нагорного Карабаха.

По информации Центризбиркома Азербайджана, выборы проходили на более, чем 6 400 избирательных участках по 125 избирательным округам. На территории Нагорного Карабаха работали 54 избирательных пункта – 34 постоянных и 20 временных . Число избирателей, согласно данным ЦИК Азербайджана, – 6 421 073 .

2 августа 2024 года истек срок сдачи кандидатами подписных листов с 400 подписями избирателей для регистрации. 10 августа 2024 года ЦИК Азербайджана опубликовал списки зарегистрированных кандидатов для участия в внеочередных парламентских выборах, в него были включены 1 052 кандидата. Из них 308 – от 25 политических партий, остальные - независимые кандидаты. От правящей партии “Ени Азербайджан”, главой которой является президент Азербайджана Ильхам Алиев, кандидаты были зарегистрированы во всех 125 округах .

В бюллетени же, как стало известно 24 августа, вошли имена 991 кандидата .

В выборах участвуют 25 партий

Согласно спискам, опубликованным на сайте ЦИК Азербайджана, помимо правящей партии “Ени Азербайджан”, своих кандидатов на выборах выдвинули 24 партии: Народная партия, Демократическая партия, Партия национального фронта, Партия справедливости, права, демократии, Партия национальной независимости, «Великий Азербайджан», Аг партия, Республиканская альтернатива, Партия гражданской солидарности, Партия надежды Азербайджана, Партия великого строительства Азербайджана, Партия демократических преобразований, Родина, Мусават, Партия классического народного фронта, Свободная Родина, Движение национального возрождения, Новое время, Право и справедливость, Современный Мусават, Демократическая просветительская партия Азербайджана, Будущий Азербайджан, Единство и Партия Справедливости .

Позиция оппозиционных партий

Представители оппозиции заявили, что власти заинтересованы провести выборы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить политической конкуренции.

4 июля 2024 года партия "Мусават" на сессии меджлиса партии приняла решение участвовать во внеочередных парламентских выборах. Ранее, 2 июля, на заседании правления партии было принято заявление по поводу досрочных выборов. "Вновь накануне выборов не осуществлены необходимые политические реформы. Продолжается ограничение прав и свобод, необходимых для демократических выборов", - сказано в документе. Вместе с тем партия "Мусават" заявила, что в нынешней ситуации в стране проведение хотя бы частичных демократических выборов является “исторической необходимостью", и призвала власти "для формирования демократической предвыборной среды, обеспечить свободу собраний, слова и выражения, освободить всех политзаключенных, принять действенные меры для обеспечения доверия к деятельности избирательных комиссий".

Партия "Республиканская альтернатива" также заявила об участии в выборах. "Наша организация с самого начала создания была активной сторонницей участия в выборах. Институт выборов в Азербайджане был дискредитирован с одной стороны постоянными манипуляциями на выборах со стороны власти, а с другой - абсолютно бессмысленной тактикой бойкота некоторых оппозиционных партий. В итоге, люди потеряли веру в выборы. На этих выборах мы будет стараться восстановить это доверие", - сказал "Кавказскому узлу" председатель партии Ильгар Мамедов.

Верховный меджлис партии Народного фронта Азербайджана 13 июля 2024 года принял решение бойкотировать внеочередные парламентские выборы. В решении собрания говорится, что невозможно проводить выборы в нынешних условиях. В частности, представители партии напомнили о более 300 политзаключенных, запрете свободы собраний, контроле властей за работой избирательной комиссии, отсутствии свободной прессы, препятствиях для наблюдения за выборами со стороны независимых наблюдателей, а также отсутствии "конкурентной и справедливой избирательной системы" .

Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС) 16 июля 2024 года поддержал решение ПНФА бойкотировать досрочные парламентские выборы. "Национальный совет считает выборы 1 сентября не выборами, а дешевым фарсом, исход которого предопределен и спланирован в соответствии с личными пожеланиями Ильхама Алиева, и считает его участие в них ненужным и вредным с точки зрения национальных интересов", - говорится в заявлении НСДС. НСДС призывал "все политические силы, которым небезразличны национальные интересы", принять такое же решение о бойкоте.

Уже на этапе регистрации, в июле 2024 года, азербайджанские активисты заявляли, что власти обязали бюджетников и госслужащих ставить подписи за провластных кандидатов в депутаты, чтобы они смогли участвовать в выборах в парламент. Кроме того, чиновники поощряли фиктивную оппозицию, которая создает видимость конкуренции.

18 июля 2024 года "Платформа III Республики" выступила с заявлением, в котором заявила о нелегитимности внеочередных выборов в Милли Меджлис. "Находящиеся де-факто под контролем власти избирательные комиссии ограничительно применяют даже те права, которые определены в реакционном Избирательном кодексе, тем самым оставляя внесистемные политические силы в стороне от избирательной кампании. В отношении этих сил во время предвыборной агитации и процессе голосовании допускается несправедливость, результаты выборов фальсифицируются в пользу кандидатов от власти и проправительственных претендентов", - говорится в документе.

Кроме того, как считают авторы заявления, "нынешние выборы проводятся в атмосфере беспрецедентных политических репрессий, начатых с ноября 2023 года". В заявлении также содержится призыв к избирателям "в день голосования проявить гражданскую активность, фиксировать и освещать все нарушения на избирательных участках".

О рекордном числе политзаключенных в Азербайджане рассказывается в справке “Кавказского узла”. Об общественно-политической структуре "Платформа III Республики", созданной группой азербайджанских активистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Также стоит отметить, что депутат Милли Меджлиса от правящей партии Вахид Ахмедов, который ранее в интервью Мехману Гусейнову критиковал работу парламента и правительства страны, 29 июля 2024 года отказался участвовать во внеочередных парламентских выборах, сославшись на преклонный возраст.

Предвыборная агитация

В соответствии с законодательством Азербайджана массовые агитационные мероприятия могут проводиться только в местах, указанных в законодательстве, и выделенных муниципалитетами в соответствии с заявками соответствующих окружных избирательных комиссий. 7 августа 2024 года Центризбирком Азербайджана объявил список мест для встреч кандидатов с избирателями. Всего было выделено 5113 мест, в том числе 3259 - открытых и 1854 - в помещениях, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе ЦИК.

Открытые площадки для встреч с избирателями были выделены на "неблагоприятных местах", отметил глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "По "традиции" в городах, и в частности, в столице не выделяются для митингов центральные площади. Открытые места, как правило, предоставляются на стадионах и в парках, расположенных на окраинах городов и поселков. Он отметил, что “кандидатам не позволяют самим проводить встречи в местах по своему выбору”.

Cогласно Избирательному кодексу Азербайджана, партиям, имеющим более 60 зарегистрированных кандидатов, предоставляется бесплатное эфирное время и место для публикаций в ряде средств массовой информации, финансируемых из государственного бюджета .

Правящая партия – единственная, которая зарегистрировала кандидатов более чем в 60 избирательных округах и в соответствии с законодательством, она единственная, которая получила право на бесплатную предвыборную агитацию . При этом партия отказалась от права на бесплатную агитацию .

В целом партиям бесплатное эфирное время и печатная площадь были выделены ЦИК Азербайджана в пяти государственных (национальных) средствах массовой информации: в Общественной телерадиовещательной компании и в четырех газетах: «Азербайджан», «Халг газети», «Республика» и «Бакинский рабочий» .

По данным ЦИК, для организации агитации на платной основе в ЦИК обратилось 58 СМИ .

8 августа 2024 года на совещании в ЦИК с представителями медиа исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов подчеркнул, что “профессиональные журналисты Азербайджана” проявляют активность “в предотвращении попыток загрязнения информационной среды нашей страны, своевременном выявлении и минимизации сферы влияния различных манипуляций”. По его словам «практика показывает, что в ходе выборов возрастают управляемые извне вызовы для информационной среды Азербайджана” и поэтому ”необходимо повысить бдительность в отношении подобных случаев, нацеленных на запутывание общественного мнения и создание негативного представления об Азербайджане” .

Так, 27 августа 2024 года Meydan.TV было отказано в освещении встречи с провластным кандидатом в депутаты парламента.

О волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справках "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и “Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана”

Оценки наблюдателей

1 августа 2023 года Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила, что мониторинг голосования будут вести более 300 наблюдателей этой организации. Миссия сообщила, что оценит проведение выборов на предмет соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам, а также стандартам демократических выборов и национальному законодательству.

Также около 60 наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ приедут в Азербайджан для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами . Ранее Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ наблюдать и за внеочередными президентскими выборами в феврале этого года. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на один год.

За ходом голосования также были допущены следить почти 94 тысячи местных наблюдателя и представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана, а также ГУАМ и ОЧЭС, сообщил ЦИК.

В Азербайджане разрешается проведение опросов общественного мнения, в том числе экзитполов. 1 сентября 2024 года экзитполы проводили такие аккредитованные ЦИК Азербайджана социологические организации, как Лига защиты трудовых прав граждан (совместно с американской компанией ORACLE ADVISORY GROUP), Общественное объединение социальных исследований «Прогресс» (совместно с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия), Центр социологических исследований .

Нарушения

В период предвыборной агитации представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива" заявляли, что агитационная кампания проходила в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Кандидаты-самовыдвиженцы в депутаты парламента Азербайджана также заявляли о помехах со стороны властей и провластных конкурентов, и об угрозах наблюдателям.

В первые часы голосования о нарушениях сообщила оппозиционная партия "Мусават". В заявлении партии указаны давление на наблюдателей и так называемыми «карусели». К полудню "карусели" на выборах приобрели массовый характер, заявил "Мусават".

Случаи вбросов бюллетеней и "карусели" на избирательных участках были зафиксированы, кадры с участков были опубликованы в соцсетях и некоторых СМИ .

В день выборов кандидат в депутаты парламента Азербайджана от Нефтечалинского избирательного округа Вафа Наги пожаловалась, что на нее совершил нападение один из членов команды кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы после того, как Наги стало известно о нарушениях на выборах. Позже неизвестные люди атаковали машину наблюдателя от Вафы Наги. Она сообщила в соцсетях о разбитом камнем стекле автомобиля .

Предварительные итоги

2 сентября 2024 года ЦИК Азербайджана назвал выборы состоявшимися при итоговой явке 37,27%. По предварительным данным партия «Ени Азербайджан» получит 68 из 125 мест в парламенте, независимые кандидаты получат более 40 мандатов в парламенте нового созыва. Остальные места займут представители 10 оппозиционных партий .

По мнению аналитиков, опрошенных “Кавказским узлом”, парламентские выборы впервые прошли при отсутствии независимых местных институтов наблюдения, что подорвало и без того слабое доверие к избирательному процессу и обеспечило крайне низкую явку на выборах. По мнению экспертов, реальная явка была кратно ниже официальных данных. Слабый интерес избирателей к выборам эксперты объяснили отсутствием конкуренции среди кандидатов в большинстве избирательных округов и потерей доверия как к честности выборов, так к самому правительству.

Оппозиция не признала результаты

По официальным данным ЦИК, ни один кандидат «Мусават» не прошел в парламент, а от «Республиканской альтернативы» проходит только один из 12 кандидатов - действующий депутат Эркин Гадирли. .

2 сентября 2024 года НСДС выступил с заявлением, в котором указал, что само назначение досрочных парламентских выборов на 1 сентября было антиконституционным шагом. В заявлении также указывается, что многие годы власти не меняют избирательное законодательство в сторону демократизации, не было принято “ни одно из предложений, выдвигаемых Венецианской комиссией Совета Европы по совершенствованию выборной демократии”. НСДС призвал международное сообщество не признавать результаты выборов и осудить фальсификации. НСДС считает, что “сфальсифицированные результаты выборов не отражают волю азербайджанского народа, и призывает народ активно бороться за их отмену и проведение новых демократических выборов", - сказано в заявлении .

С аналогичным заявлением выступила Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА), указавшая, что "досрочные парламентские выборы не отражают волю народа, а их объявленные результаты являются полностью сфальсифицированными". “Новый состав парламента был сформирован по списку, утвержденному лично Ильхамом Алиевым. Такой парламент не может быть легитимным и представлять народ”, - заявил "Кавказскому узлу" глава ПНФА Али Керимли.

Партия "Мусават" указала на значительные нарушения на выборах, крайне низкую явку и потребовала отмены выборов, проведения в стране реформ, в том числе избирательной реформы, и проведения новых выборов в парламент .

Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов заявил, что эта партия оспаривает объявленные ЦИК результаты по округам, где были ее кандидаты.

Примечания