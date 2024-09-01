В Азербайджане кандидат в депутаты заявила о нападении на автомобиль ее наблюдателя

01 сентября 2024, 21:16

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Голосование на парламентских выборах в Азербайджане завершилось. Кандидат в депутаты Вафа Наги, которая ранее заявляла о нападении на нее, сообщила, что рядом с одним из избирательных участков неизвестные повредили автомобиль ее наблюдателя.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня кандидат в депутаты парламента Азербайджана от Нефтечалинского избирательного округа Вафа Наги пожаловалась, что на нее совершил нападение один из членов команды кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы после того, как Наги стало известно о нарушениях на выборах.

Сегодня в Азербайджане проходило голосование на внеочередных выборах в парламент (Милли Меджлис). После начала голосования наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках зафиксированы "карусели", заявила оппозиционная партия "Мусават". Избиратели в Баку рассказали, что голосуют за кандидатов в надежде на перемены в стране. Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. В них участвуют оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива".

Очередное происшествие, по словам Наги, было зафиксировано рядом с избирательным участком в селе Астанлы 70-го Нефтчалинского избирательного округа. Там неизвестные люди атаковали машину наблюдателя от Вафа Наги. Она сообщила в соцсетях о разбитом камнем стекле автомобиля, передает Turan.az.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане завершилось сегодня в 19.00 по местному времени (18.00 мск). Все избирательные участки закрылись, сейчас там идет подсчет голосов, отмечает Apa.az.

Напомним, ранее самовыдвиженцы заявили, что столкнулись с давлением перед выборами в парламент Азербайджана. Оппозиционеры указали, что агитационная кампания в Азербайджане прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, и что оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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