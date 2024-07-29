29 июля 2024, 01:29

Вахид Ахмедов отказался участвовать во внеочередных парламентских выборах

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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов, который ранее в интервью Мехману Гусейнову критиковал работы парламента и правительства страны, отказался участвовать во внеочередных парламентских выборах, сославшись на преклонный возраст.

Как писал "Кавказский узел", беспартийный депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов в конце апреля 2023 года дал интервью оппозиционному блогеру Мехману Гусейнову, в котором раскритиковал работу парламента и правительства страны. Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса вынесла Ахмедову выговор за интервью.

Член Милли Меджлиса VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата на предстоящих внеочередных парламентских выборах, пишет 28 июля Report.az.

Он сообщил, что сделал это добровольно, обратившись в Губинский избирательный округ №59. При этом Ахмедов сослался на возраст и решение близких, которые посетовали ему отдохнуть.

76-летний Ахмедов в советское время возглавлял ряд машиностроительных заводов Азербайджана. В 1992-1993 годы был первым вице-премьером правительства. В  марте 1991 года, будучи депутатом Верховного совета Азербайджана, был одним из 43 депутатов, проголосовавших против сохранения СССР. С 2005 года является депутатом Милли Меджлиса от Губинского района, говорится в биографии депутата на сайте Милли Меджлиса.

20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. Верховный меджлис (верховное собрание) партии Народного фронта Азербайджана 13 июля решил бойкотировать внеочередные парламентские выборы. Такое же решение принял 16 июля оппозиционный Национальный совет демократических сил.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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