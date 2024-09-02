Аналитики заявили об отсутствии интереса избирателей к выборам в парламент Азербайджана

02 сентября 2024, 12:18

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После победы в Карабахской войне жители Азербайджана ожидали улучшения условий жизни и экономического прогресса, но этого не произошло. На выборах в парламент не было конкуренции. В результате избиратели проявили апатию, и реальная явка гораздо ниже, чем объявлено официально, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на выборах в парламент. Оппозиция заявила, что наблюдатели столкнулись с давлением, а на участках были зафиксированы "карусели". По данным ЦИК, по результатам обработки протоколов с 91 процента избирательных участков, правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте.

По данным ЦИК Азербайджана, явка на выборах составила 37,27%.

Помимо того, что "Ени Азербайджан" получила в парламенте 68 мест, еще 44 мандата достанутся так называемым "независимым кандидатам", известным провластной позицией.

Власти подвергли арестам местных независимых наблюдателей

Троих депутатов будут иметь партия Гражданской солидарности (Фазаил Ибрагимли, Рафаэль Гусейнов и Танзиля Рустамханлы), два – партия Справедливости, права и демократии (Гудрат Гасангулиев и Эльчин Мирзабейли), по одному – партия "Республиканская альтернатива" (Эркин Гадирли), партия Национальной независимости (Арзухан Алиев), партия Демократических реформ (Асим Моллазаде), партия "Отечество" (Гюнай Агамалы), партия "Великое созидание" (Фазиль Мустафа), партия "Великий Азербайджан" (Эльшад Мусаев), Национального фронта (Рази Нуруллаев), Азербайджанская партия демократического просвещения (Эльшан Мусаев).

Прошедшие 1 сентября досрочные парламентские выборы впервые прошли в обстановке отсутствия независимых местных институтов наблюдения, отметил глава "Платформы права" Самир Кязымли.

"Руководители двух структур, профессионально организовывавших наблюдение за выборами и дававших компетентную экспертную оценку им – глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли и директор Института демократических инициатив (ИДИ) Акиф Гурбанов арестованы по весьма сомнительным обвинениям в контрабанде", – сказал Кязымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие механизмов независимого мониторинга выборов подорвало и без того слабое доверие к избирательному процессу, считает Кязымлы. Как следствие многие представители оппозиции и гражданского общества не участвовали в выборах, и они, за редким исключением, были безальтернативными, добавил аналитик.

Еще одним отличительным моментом выборов он назвал увеличение случаев применения насилия. "В 1990-е – начале 2000-х годов выборы сопровождались насилием над наблюдателями, кандидатами. Но где-то с 2008 года такие случаи были редкими, и происходили в отношении наблюдателей. Но на этих выборах были случаи избиения не только наблюдателей, но и кандидата в депутаты. Так, кандидат в депутаты по 70-му Нефтечалинскому округу Вафа Наги была избита на нескольких участках и есть видеосвидетельства этого", – подчеркнул Кязымлы.

Он также указал на крайне низкую явку на выборах.

"Это было связано не только с жаркой погодой, периодом отпусков, но и отсутствием у народа доверия к выборам. Явка [в действительности] была кратно ниже, чем было объявлено официально", – отметил Кязымлы.

Он также указал на фальсификации, которые, по его мнению, являются уже традиционными – "карусели", вбросы бюллетеней, невыдачу кандидатам протоколов на избирательных участках.

Реальная явка на выборах кратно ниже официальных данных

На низкую явку указал также глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

"В голосовании приняли участие крайне низкое число людей и официальные данные о явке не отражают действительности. В отдельные моменты на протяжении десятков минут не было голосующих, это было видно по наблюдениям из записей веб-камер, установленных самим ЦИК на избирательных участках, а также материалам СМИ", – сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он объяснил слабый интерес избирателей к выборам рядом причин.

"Во-первых, отсутствует доверие к честности выборов. Во-вторых, ослабло доверие к самому правительству: после победы в Карабахской войне и освобождении территорий люди ожидали перемен к лучшему в экономике, улучшения условий жизни. Но этого не произошло, а экономические и социальные проблемы усугубились. В-третьих, на выборах не было конкуренции, они по сути были безальтернативными. Многие оппозиционеры и активисты гражданского общества не пошли на выборы из-за отсутствия ресурсов, и общей репрессивной среды. Многие были демотивированы также отсутствием местных независимых наблюдателей", – пояснил Сулейманлы.

Руководители двух специализированных организаций по мониторингу – Анар Мамедли и Акиф Гурбанов – находятся под арестом. Руководитель еще одной мониторинговой группы, которая действовала самостоятельно на президентских выборах, Мамед Мамедзаде, под следствием, – добавил аналитик.

По его словам, в условиях апатии в обществе выборы фактически были безальтернативными. Исключением он назвал выборы в округе, где баллотировалась Вафа Наги, а также еще в нескольких округах, где были кандидаты от партий "Республканская альтернатива" и "Мусават".

Сулейманлы указал на то, что итоги выборов свидетельствует о сохранении расклада сил в парламенте.

"Партия "Ени Азербайджан" традиционно имеет в парламенте 65-70 мест. Так называемые "независимые", на самом деле поддерживающие партии, получают 40-45 мест. Еще 10-15 мест отдаются десятке партий, в числе которых сателлиты власти и условно оппозиционные. По факту уже третьи выборы в парламенте не слышно голоса реальной оппозиции", – отметил Сулейманлы.

В парламенте сохранилось большинство сторонников действующего президента

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроитеграции Тогрул Джуварлы заявил, что в парламенте сохранилось пропрезидентское подавляющее большинство.

"В парламенте практически нет реальной оппозиции. Конечно, некоторые представители партий и независимые депутаты могут по отдельным вопросам критиковать отдельные блоки правительства. Однако уже давно у нас в парламенте не звучит конкретно оппозиционная политическая повестка. В условиях ограничения возможностей для политической деятельности результаты выборов были предсказуемы", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

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