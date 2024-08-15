Оппозиция Азербайджана заявила о применении админресурса в ходе избирательной кампании

15 августа 2024, 13:53

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Власти Азербайджана обязали бюджетников и госслужащих ставить подписи за провластных кандидатов в депутаты, чтобы они смогли участвовать в выборах в парламент. Кроме того, чиновники поощряют фиктивную оппозицию, которая создает видимость конкуренции, заявили азербайджанские активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

В Азербайджане за проведением внеочередных парламентских выборов будут наблюдать 300 международных наблюдателей. Для участия в выборах зарегистрировано 1052 кандидата в 125 одномандатных избирательных округах, сообщил председатель Центральной избирательной

ЦИК выдала разрешение на проведение поствыборного мониторинга (экзит-пол) Лиге защиты трудовых прав и Объединению социальных исследований "Tərəqqi", приведены на сайте ЦИК Азербайджана слова Панахова, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанские оппозиционеры выступили с критикой властей за отсутствие условий для проведения честных выборов. В частности, член оппозиционной партии "Мусават" Икрам Исрафил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ЦИК отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах от города Сумгаит, но в то же время зарегистрировала кандидатуру другого человека в том же городе, и что этот кандидат не имеет отношения к Сумгаиту.

Юрист Намизад Сафаров отметил, что поставлен в тяжелые условия сбора подписей своих сторонников, так как времени на это было отпущено мало, а разуверившиеся в выборах избиратели не хотят не только ставить свои подписи за кандидата, но и даже не открывают двери сборщикам подписей.

При этом для сбора подписей за бывших депутатов мобилизованы работники ЖЭК-ов, сами же кандидаты с избирателями не встречаются, привело издание Tarun слова Сафарова, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В Баку избирательные участки размещены в частных помещениях, отметил кандидат в депутаты, архитектор Элчин Алиев.

Окружная избирательная комиссия разместила избирательные участки №22 и №23 в помещениях Бакинского швейного дома, который принадлежит семье Рагимова. Он, в свою очередь, является конкурентом Алиева. То есть выборы на двух участках пройдут в частном владении кандидата, с прогнозируемым в таком случае итогом, указал 11 августа на своей странице в соцсети Facebook* Элчин Алиев, пост которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Подготовка к парламентским выборам проходит хуже, чем подготовка к гонке "Формула-1", которая запланирована в Баку на 15 сентября, отметил бывший кандидат в президенты Азербайджана, историк Джамил Гасанлы, являющийся членом оппозиционного "Национального совета".

Власти Азербайджана используют фиктивную оппозицию. Она будет участвовать в выборах не ради отстаивания интересов народа, а для того, чтобы получить финансирование из бюджета для своих партий, написал 7 августа на своей странице в соцсети Facebook* Гасанлы, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Азербайджана не обеспечивают условия для равной агитации. Политики, журналисты и активисты подвергаются преследование за критику властей. Во время сбора подписей кандидаты от оппозиции столкнулись с рядом бюрократических преград. Особенно это касается требования ЦИК к партиям и кандидатам представить многочисленные, нотариально заверенные банковские и другие документы, отметила партия "Мусават" в своем заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook*.

В некоторых избирательных округах, – конкретно в 57-м Хачмазском и 101-м Самух-Шамкирском – неугодных кандидатов от партии "Мусават" власти посредством запугивания и шантажа пытались принудить к тому, чтобы они сняли свои кандидатуры. Давлению подверглись избиратели, заявившие в подписных листах о намерении голосовать за оппозиционных и независимых кандидатов. В результате этого давления не только оппозиционные, но и некоторые независимые кандидаты сняли свои кандидатуры, сказано в заявлении, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кандидаты от партии власти "Ени Азербайджан" грубо нарушают избирательное законодательство в части процедуры сбора подписей избирателей и предоставления документов в ЦИК, отметила "Мусават".

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