Парламентская ассамблея ОБСЕ проведет мониторинг прозрачности выборов в Азербайджане

28 августа 2024, 18:51

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За внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 60 представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Наблюдатели будут следить за соблюдением демократических стандартов и ценностей и обеспечением справедливого и прозрачного избирательного процесса, рассказали представители делегации.

"Кавказский узел" писал, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ 1 августа объявила о начале своей деятельности в Азербайджане в рамках внеочередных выборов в парламент страны. В день выборов мониторинг будут вести более 300 наблюдателей этой организации.

На 1 сентября в Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы.

Около 60 наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ направятся в Азербайджан для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 1 сентября, говорится в сообщении организации, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, как говорится в пресс-релизе, глава ирландской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Майкл Крид, будет выполнять функции Специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, включающую также представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Председатель Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Люси Потучкова из Чехии возглавит делегацию наблюдателей непосредственно парламентской ассамблеи.

Для наблюдателей будет организован всеобъемлющий брифинг с участием представителей избирательной администрации, гражданского общества, кандидатов, партийных представителей и экспертов по ситуации в преддверии выборов, после чего наблюдатели отправятся в ряд регионов Азербайджана для наблюдения за выборами, далее отмечается в пресс-релизе.

"Эти внеочередные парламентские выборы, безусловно, имеют большое значение, особенно учитывая недавние досрочные президентские выборы, прошедшие всего шесть месяцев назад, и предстоящее проведение в Азербайджане крупного международного мероприятия ООН (имеется в виду COP29, - прим. "Кавказского узла")", — заявил Майкл Крид.

По его словам, команда наблюдателей ОБСЕ "стремится дать беспристрастную и всестороннюю оценку". "При этом наша единственная цель — поддержка соблюдения демократических стандартов и ценностей, а также обеспечение справедливого и прозрачного избирательного процесса для народа Азербайджана», - сказал Крид.

В свою очередь, Потучкова подчеркнула, что представители ПА ОБСЕ будет тесно взаимодействовать с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ. "Присутствие парламентариев свидетельствует об активном участии моих международных парламентских коллег в усилиях по оценке предстоящего важного избирательного процесса. Мы тесно взаимодействуем с миссией БДИПЧ ОБСЕ в рамках оценки избирательного процесса на предмет соответствия демократическим принципам, соблюдения процедур свободного голосования, обеспечения справедливых условий для ведения кампании, доступа СМИ и надлежащего отражения результатов», - сказала она.

Выборы будут оцениваться с точки зрения их соответствия демократическим обязательствам, содержащимся в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года. Предварительные выводы и заключения по итогам выборов будут представлены на пресс-конференции в Баку 2 сентября, говорится в пресс-релизе.

Парламентской ассамблее Совета Европы не отправлено приглашение наблюдать за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана которые, состоятся 1 сентября, ранее сообщил официальный представитель МИД Айхан Гаджизаде.

Он не стал комментировать причины этого решения. Приглашения для мониторинга выборов направлены в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, Организацию исламского сотрудничества, ГУАМ, Движение неприсоединения, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию Тюркских Государств, вместе с тем, сказал Гаджизаде.

Напомним, ранее Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ наблюдать и за внеочередными президентскими выборами в феврале этого года. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на один год.

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