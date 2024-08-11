Правящая партия Азербайджана отказалась от прав на бесплатную предвыборную агитацию

11 августа 2024, 01:55

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"Ени Азербайджан" стала единственной партией, которая зарегистрировала кандидатов на досрочных парламентских выборах в более чем 60 избирательных округах и получила право на бесплатную агитацию, однако отказалась от него для создания равных условий с другими участниками выборов.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, и 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана. 7 августа правозащитники заявили, что кандидатам в депутаты для встреч с избирателями предложены локации на окраинах и в других местах, где предвыборная агитация недостаточно эффективна.

4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Внеочередные парламентские выборы нелегитимны, заявила "Платформа III Республики", призвав избирателей прийти на участки, но проголосовать против кандидатов от власти.

Единственная политическая партия, которая зарегистрировала кандидатов для участия в предстоящих досрочных парламентских выборах более чем в 60 избирательных округах - правящая партия "Ени Азербайджан". В соответствии с законодательством, она единственная, которая получила право на бесплатную предвыборную агитацию, пишет 10 августа Oxu.az со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзата Гасымова.

При этом, по словам Гасымова, партия обратилась в ЦИК и отказалась от права на бесплатную агитацию для того, чтобы обеспечить равные условия для всех кандидатов, информирует Media.az.

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