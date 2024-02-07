Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах

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Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, постарались разобраться журналисты Meydan.TV.

Материал подготовлен на основе публикации "Раздробленная оппозиция, уничтоженная пресса, благодарный народ - формула безоговорочной победы", размещенной сегодня на Meydan.TV.

Алиев заявлял о "новом периоде"

Выборы, которые должны были состояться в 2025 году, проходили почти на полтора года раньше, 7 февраля 2024-го. 1 Сам Ильхам Алиев связал . решение о внеочередных выборах с тем, что после войны в Карабахе “наступил новый период”. 2

Председатель Национального совета, профессор Джамиль Гасанлы отреагировал на слова президента так: “Что характеризует этот новый период, о котором говорил Ильхам Алиев? Изменилась ли Конституция, политическая система страны? Повысилось ли участие народа в управлении? В таком случае, что характеризует новый период? Еще больше снизилось благосостояние населения, выявились случаи коррупции в инфраструктурных проектах на освобожденных территориях. Только в 2023 году количество политических заключенных возросло более чем вдвое”.

“Предвыборные” законы и аресты

Нынешняя предвыборная политическая ситуация в Азербайджане была окрашена иначе, чем перед прежними выборами. На протяжении 30 лет политически активная часть общества и независимые оппозиционные СМИ обычно сталкивались с давлением после выборов, на этот раз все было наоборот, отмечают журналисты Meydan.TV.

В частности, они обратили внимание на аресты перед выборами активистов Бахтияра Гаджиева и Ильхамиза Гулиева, председателя Партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу, руководителя интернет-канала «Kanal-13» Азиза Оруджева, журналистов Теймура Керимова и Шамо Эминова, члена Национального совета и партии “Мусават” Тофига Ягублу, ведущего Youtube-канала Арзу Саядоглу и многих других. С 20 ноября 2023 года также начались аресты сотрудников онлайн-издания AbzasMedia, опубликовавшего громкие журналистские расследования.

Подробно об аресте команды Abzas Media рассказывается в справке “Кавказского узла”. Также на “Кавказском узле” опубликована справка “Серийные аресты журналистов в Азербайджане”.

В 2022-2023 годах также были приняты новые законы, касающиеся медиа и политических партий . Против нового закона о медиа, принятого 30 декабря 2021, выступили независимые журналисты. 3

Оппозиция бойкотировала выборы

В избирательную гонку с возглавлявшим страну на протяжении 20 лет Ильхамом Алиевым вступили: депутаты Фазиль Мустафа, Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Рази Нуруллаев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев и председатель Независимого профсоюза Фуад Алиев. Кандидаты, участвовавшие во внеочередных президентских выборах 7 февраля, на предыдущих выборах набрали в общей сложности 16,35% процента голосов, подсчитали в Meydan.TV. Это в 6 раз меньше, чем Ильхам Алиев набрал в одном только 2003 году (76,84%).

При этом основные оппозиционные партии решили бойкотировать выборы. “Поэтому 7 февраля пройдут не выборы, а спектакль на тему выборов. Народный фронт байкотирует этот спектакль и надеется, что народ также не станет в нем играть”, - заявил перед выборами председатель ПНФА Али Керимли.

Шесть кандидатов, которые решили побороться за пост президента Азербайджана, не способны составить конкуренцию действующему главе государства на предстоящих внеочередных выборах, это лишь иллюзия соперничества, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Партия Мусават заявила, что, хотя они призывали правительство перед выборами создать демократическую среду, освободить политзаключенных, обеспечить свободу собраний, слова и выражения и представительство претендующих сторон в избирательных комиссиях, но призывы эти остались без ответа. “Напротив, после объявления досрочных выборов, в стране продолжились репрессии”, - заявили в партии .

Партия Классический народный фронт заявила об отсутствии атмосферы демократических выборов. Классический народный фронт также не стал выдвигать на выборы своего кандидата, а в 2003 году поддерживал Ису Гамбара. Партия ReAl хотя и не участвовало в выборах, но призывало население идти голосовать. Партия полагает, что надо расширить институт наблюдения за выборами 7 февраля в качестве подготовки к парламентским выборам. Политическая платформа “Третья республика” также объявила, что не станет ни выдвигать своего кандидата, ни поддерживать кого-либо из имеющихся.

Незарегистрированные кандидаты

Выдвинуть свои кандидатуры в президенты пытались также юрист Намизад Сафаров, Метлеб Муталлимли и Сарван Керимов, но ЦИК их заявки не принял. Намизад Сафаров сетовал, что было отведено слишком мало времени для сбора подписей. 4

Другой несостоявшийся кандидат, Метлеб Муталлимли говорит, что, хотя власти создали условия для назначенных кандидатов, но их заявки никто не рассматривал. “Наши с Намизадом Сафаровым уполномоченные представители неоднократно ходили в Центральную избирательную комиссию, но их не пустили на порог, и никто не вышел, чтобы выслушать их жалобы. Полнейшее пренебрежение”. Еще один претендент на выдвижение, Сарван Керимов заявил, что обратится в суд с иском об отмене регистрации Ильхама Алиева. 5

Выборы без наблюдателей

Что касается наблюдения за досрочными выборами 7 февраля 2024 года со стороны представителей независимого гражданского общества, то оно фактически отсутствовало, констатировали журналисты Meydan.TV. Чтобы понять причины сложившейся ситуации, следует вспомнить тотальное давление на гражданское общество со стороны правительства около 10-12 лет назад. Жесткие поправки, внесенные в законодательство в 2013-2014 годах, практически вывели этот сектор из строя.

Юрист Халид Агаев сообщает, что в Азербайджане зарегистрировано более 4 тысяч НПО, и сравнивает эти цифры с Грузией, где при населении около 4 миллионов человек действуют более 20 тысяч НПО, и с Эстонией, в которой менее 1,5 миллиона населения и более 34 тысяч НПО. Агаев говорит, что в 2013 и 2014 годах в законы, регулирующие сферу деятельности НПО, было внесено порядка 40 ограничительных поправок: “Процесс регистрации НПО может занять в общей сложности 140 календарных дней. И это еще – если соблюдать все предусмотренные законом процедуры”.