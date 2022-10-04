Меликов потребовал наказать военкомов

04 октября 2022, 21:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военкомы, которые вручали повестки инвалидам, а также отправляли их на адреса умерших, должны быть привлечены к ответственности, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Пользователи Telegram указали, что ему следует обратить внимание и на работу других ведомств.

Как писал "Кавказский узел", мужчин из Дербента 29 сентября через громкоговорители призвали срочно явиться в военкомат, глава пресс-службы администрации города пояснил, что некоторых резервистов сложно найти. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия властей Дербента "несусветной" глупостью и пообещал наказать виновных.

25 и 26 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, за два дня было задержано не менее 250 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Акции протеста в связи с объявленной мобилизацией проходили также в Хасавюрте и в селе Эндирей Хасавюртовского района. В Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь, указала в обращении к Владимиру Путину советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова, попросив дать региону полгода на подготовку призывников.

Сергей Меликов раскритиковал сегодня работу военных комиссаров в районах и городах, где повестки приходили на адреса тех, кто умер, и инвалидов. Речь идёт о таких случаях, когда данные резервистов не были вовремя обновлены, что спровоцировало ошибки при составлении списков. "Невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку", – процитировала его слова администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Меликов обратился к военному прокурору республики с просьбой дать оценку деятельности военных комиссаров. "Что это такое? Халатность или какая-то иная, подлежащая уголовному наказанию статья? (...) Но возбудить дело и провести соответствующую проверку, наверное, необходимо", - привел сегодня его слова "Интерфакс".

Меликов подчеркнул, что с начала специальной военной операции на Украине военкоматы должны были проводить подготовительную работу, вне зависимости от того, была бы объявлена мобилизация или нет, говорится в публикации.

Сообщение пресс-службы было опубликовано в ряде Telegram-каналов, в частности, издания "Новое дело", на который подписаны 4721 человека. Запись набрала к 21.10 мск 14 комментариев.

Пользователи согласились с критикой главы республики."В военкоматах видать все на бумагах только. Столько государственных сервисов, а военкомат работает лишь со своими бумагами", - предположил Заур Малламагомедов. "Вот бы мог Меликов ознакомиться с работой на местах лично, представляю как бы он удивился", - отметил Сулайман. "Очень даже необходимое поручение. И так в семье беда, а тут ещё и повестка", - написал Султан Геревич. "Это экстраординарная ситуация, так что надо ему провести работу над ошибками. Всё верно", - согласилась Лейла Соколова. "Честно говоря, надо было с первых дней СВО, а не мобилизации дать им оценку. Некоторые там там явно случайные люди", - указал Avarskiy-05.

Пользователь Тимур Магомедов призвал главу республики обратить внимание на другие проблемы. "Лучше дай поручения найти убийц подростков-пастухов", - предложил он.

Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей — 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна — многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков — он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но четырежды получал отказ. Подробности об обстоятельствах гибели братьев Гасангусейновых и расследовании этого дела можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане" и "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

Эта же запись в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?", у которого насчитывается 52 388 подписчиков, набрала к 21.10 мск пять комментариев. "Глава Дагестана так удивляется, как будто все у нас работает хорошо-отлично, только военкомы подкачали. Глава Дагестана может назвать, хоть одну отрасль или ведомство, которое работает так как должно, и можно привести в пример?" - поинтересовался, в частности, пользователь с ником Адвокат.

"Кавказский узел также писал, что, 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане.

По данным на 3 октября не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале, 99 дел возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махакалы.

Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка, постановочные", – сказал Меликов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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