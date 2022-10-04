Реакция на разгон протестов Махачкале продемонстрировала бессилие общества

04 октября 2022, 11:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стремление получить оценки жесткого разгона акций протеста против мобилизации в Махачкале от известных спортсменов, в том числе Хабиба Нурмагомедова, продемонстрировало отсутствие политических и общественных лидеров в Дагестане. При этом спортсмены, которые воспринимаются в республике лидерами мнений, в основном предпочли отмолчаться, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", фанаты Хабиба Нурмагомедова упрекнули бывшего чемпиона UFC за молчание по поводу протестов против мобилизации в Дагестане. Нурмагомедов закрыл комментарии на своей странице в социальной сети. Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов, Мухаммад Мокаев и Амирхан Оев заявили, что силовики с чрезмерной жестокостью разогнали в Махачкале протестующих против мобилизации и необоснованно применили силу к женщине.

25 и 26 сентября силовики в Махачкале разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, на двух акциях были задержаны не менее 250 человек. Очевидцы публиковали видео, на одном из которых видно, как человек в форме бьет по лицу задержанного, которого держат два силовика. На другом видео силовик толкает женщину с такой силой, что она падает. Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания, подтвердил журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, который освещал акцию протеста и также был задержан. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане.

Хабиб Нурмагомедов закрыл комментарии к своим публикациям из-за нежелания обсуждать тему протестов в Дагестане, указал дагестанский журналист Идрис Юсупов. "Я думаю, у него есть свое личное мнение как по этому вопросу, так и по многим другим проблемным вопросам, но в силу каких-то причин он не хочет его высказывать", - отметил Юсупов.

Журналист констатировал, что лишь малое количество известных и авторитетных людей высказало свое мнение по поводу произошедших акций протеста и последовавших за этими акциями событий. "Массовых выступлений на фоне этих протестов я не слышал, потому что эта тема проблемная. Общественные и политические деятели понимают, что в своих выступлениях они не смогут обойти ряд острых аспектов этой проблемы — как, например, действия властей, действия сотрудников полиции, причины гражданского протеста, общую ситуацию в стране", - считает Юсупов.

Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. 26 сентября Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Обсуждение событий 25-26 сентября и их последствий состоялось в Министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана, но системного обсуждения всех аспектов ситуации, самой проблемы, предпосылок и последствий, не произошло ни на одной из республиканских площадок, подчеркнул журналист. "Я не видел ни одного выступления, в котором была затронута и точка зрения власти, и точка зрения граждан, а также было оценено поведение полиции. К сожалению, надо констатировать, что нет таких общественных авторитетов, кто дал оценку ситуации, учитывая все аспекты происшедшего", - указал Юсупов.

При разгоне протестных акций в первую очередь идет речь об установлении правопорядка и влияние обычаев на действия силовиков при таких обстоятельствах либо минимизировано, либо полностью сведено на нет. "В обычных условиях бывает, что к женщинам обращаются женщины-полицейские, но не в критических ситуациях (в условиях протестных акций - Прим. "Кавказского узла"), когда очень много людей", - отметил Юсупов.

По его мнению, ключевой аспект в обсуждении событий 25-26 сентября - это поведение силовиков, насколько жестко и грубо был проведен разгон и задержания. Журналист не исключил, что среди самих полицейских могут быть недовольные произошедшим разгоном. "Эти действия были чрезмерны. Сами сотрудники полиции, может, даже это понимают, но вслух об этом не говорят", - предположил Юсупов.

Он уверен, что мнение спортсменов, которые высказали свое недовольство жестким разгоном митингов, не скажется на поведении силовиков, если соответствующий приказ на смягчение действий не поступит непосредственно от начальства.

Функцией и призванием дагестанских спортсменов является защита своих спортивных титулов. Они не являются политическими деятелями либо общественными защитниками, указал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Я принципиально не могу понять, почему какая-то часть общества пытается выставить их в качестве каких-то политических деятелей или общественных защитников. Их функция защищать свои спортивные титулы , а не общество. Они не обязывались что-то делать (выступать защитниками общества - прим. "Кавказского узла")", - заявил Магомедов.

По мнению Магомедова, требование от Хабиба Нурмагомедов и иных спортсменов реакции на острые вопросы и проблемы в республике без соответствующего желания самих спортсменов, вызвано "бессилием общества". "Это бессилие общества, которое надеется найти где-то авторитетов, но так как в политических и в общественных кругах их не находит, то оно пытается обратиться к спортсменам. Мне кажется, что надо оставить попытки притягивать известных спортсменов к каким-то событиям, потому что давно понятно, что спортсмены живут своей жизнью, а общество живёт своей жизнью и, может быть, даже это благо в том, что эти две плоскости не пересекаются", - отметил Магомедов.

Отсутствие всестороннего обсуждения и реакции общества и политических кругов Дагестана на произошедшие протесты и последовавшие за ними события, является характеристикой нынешнего состояния общества Дагестана, указал Магомедов. "Если их (политических и общественных авторитетов - прим. "Кавказского узла") нет или же, если они боятся озвучить свою какую-то политическую и общественную позицию, то откуда взяться этому голосу?Поэтому хорошо, что разного рода политики и общественники хоть на каком-то уровне заявили об этой проблеме", - поделился своем мнением журналист.

Однако не стоит требовать и ожидать больше, чем уже было сказано и сделано по данной теме, подчеркнул Магомедов. "Значит, у нас такое состояние общества, что у нас нет ни общественных деятелей, ни политиков, которые могут брать на себя ответственность, говорить о таких трудных темах и заявлять о них", - пояснил Магомедов.

Негодование спортсменов никак не скажется на поведении силовиков, отметил Магомедов. "Спортсмены сколько угодно могут заявлять о своей позиции, но это какое-то значение не возымеет", - пояснил он.

По мнению журналиста, для защиты общества существуют иные институты и структуры в виде прокуратуры и судов при адекватной работе которых общество будет защищено.

Спортсмены в Дагестане воспринимаются как лидеры мнений и их позиция по острым вопросам очень важна для их аудитории, представленной значительной частью дагестанского населения, считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. Именно эта аудитория часто обращает внимание на то, что именитые спортсмены высказывают свое мнение по определенным "несложным вопросам", при этом игнорируя политические события, более важные для широких масс населения республики, однако "никто не имеет права требовать от спортсменов высказывать" мнения, из-за которых у них "могут возникнуть какие-то проблемы", пояснил Сагитов. При этом фанаты, либо подписчики, требующие у спортсменов высказать мнение по определенному острому вопросу, часто сами не могут выразить собственное мнение, выбирая тактику умалчивания, считает журналист.

В то же время многие спортсмены, выбирая на какое события высказать свое мнение, часто соизмеряют важность этого события с теми рисками и последствиями, которые могут возникнуть в результате озвученной точки зрения, и часто, со слов журналиста, молчание может говорить про осознанный выбор. "Спортсмены традиционно у нас имеют широкие экономические интересы, а также они являются постоянными претендентами на политические должности в республике", - отметил Сагитов.

С учётом массы аудитории дагестанских спортсменов высказанное спортсменами мнение будет "волновать" МВД и другие структуры , тем не менее правоохранительные структуры публично не признают, что высказанное мнение спортсменов что-то значит, считает Сагитов.

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