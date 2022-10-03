Более ста человек осуждены после протестов в Махачкале

03 октября 2022, 16:05

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Не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале, 99 дел возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махакалы.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане.

В Советский районный суд Махачкалы с 27 по 29 сентября поступило 279 административных дел по статье о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, которые связаны с прошедшими 25 и 26 сентября массовыми протестами против частичной мобилизации.

К 15.30 мск 3 октября, согласно картотеке дел, по 104 делам привлекаемым к административной ответственности назначены наказания, а 99 дел возвращены в Советское РОВД Махачкалы из-за процессуальных нарушений, одно дело прекращено.

В протоколах, которые опубликованы на сайте суда, указано, что подсудимый, "находясь в группе граждан" от 50 до 80 человек, зная, что акция не согласована, "принял участие в публичном мероприятии в форме митинга, создавая помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры, движению пешеходов, ограничивая им доступ к объектам транспортной инфраструктуры", на неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировал", - следует из протоколов.

В отношении Марата Гасантаева административное дело было прекращено, так как это был уже второй протокол за одно и то же правонарушение, по которому ему уже было назначено административное наказание. Сам Гасантаев признал, что был на митинге, но пояснил, что не помнит, сколько протоколов подписывал в отделе полиции. В суде представитель полиции указал, что второй протокол по тому же административному правонарушению в отношении Гасантаева "составлен другим участковым уполномоченным полиции ошибочно, ввиду большого количества доставленных и задержанных лиц".

По статье о хулиганстве протоколы составлены на четырех человек – Адама Гаджиева, Дарбащмагомеда Курбанова, Гусена Гусенова и журналиста Владимира Севриновского, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка, постановочные", – сказал Меликов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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