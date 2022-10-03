Анонсированы проверки действий силовиков на митингах в Махачкале

03 октября 2022, 07:20

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МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам.

Руководство МВД по Дагестану назначило проверки по всем фактам превышения должностных полномочий сотрудниками полиции во время митингов против мобилизации. Об этом ведомство сообщило 2 октября в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что в случае, если будет установлены вина полицейских, "они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Публикация набрала по данным на 07.00 мск сегодня, 3 октября более 37 тысяч просмотров.

Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка, постановочные", – сказал Меликов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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