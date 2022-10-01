Адвокат заявила о пытках задержанных на акции в Махачкале

01 октября 2022, 11:53

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Участники митингов в Дагестане против мобилизации подверглись пыткам после задержания, заявила представляющая четырех обвиняемых по уголовным делам о беспорядках в Махачкале адвокат Надежда Бородкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов, представитель Верховного комиссара ООН призвала освободить арестованных.

После того, как участники протестных акций были доставлены в отдел, они подверглись избиениям со стороны сотрудников. "У всех видны телесные повреждения, кровоподтеки, у одного подзащитного жалобы на сильную боль в груди – подозрение на перелом ребер. Результаты медицинской экспертизы еще не получены", - рассказала адвокат, слова которой приводят "Кавказ.реалии"*.

Четверым подзащитным Бородкиной предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, информирует правозащитный проект "ОВД,инфо"**.

Бородкина отметила, что доказательствами по уголовным делам служат видеозаписи нападений на силовиков, а также показания самих сотрудников. Но молодые люди, которых она защищает, заявляют что не планировали нападать на силовиков, а поступили так, заступаясь за избиваемых при задержании женщин.

Комментариев представителей МВД, прокуратуры и следкома в связи с заявлением адвоката пока не поступало.

Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка, постановочные", – сказал Меликов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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