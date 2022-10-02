Журналистка Вишневецкая покинула Дагестан после ареста

02 октября 2022, 10:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Корреспондент "Радио Свобода"* Юлия Вишневецкая, задержанная в Махачкале на месте уличных протестов против мобилизации, отбыла пять суток административного ареста, после чего покинула республику.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на месте акции протеста в Махачкале была задержана корреспондент "Радио Свобода"* Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание. 27 сентября она была арестована на пять суток и отправлена в изолятор временного содержания в Карабудахкентском районе. 30 сентября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте Вишневецкой, не приняв во внимание заявления защиты о фальсификации протокола об административном правонарушении.

Протокол был "грубо исправлен" после подписания, указала адвокат Марина Дубровина. "Как рассказала моя подзащитная, она подписывала протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП, и была готова оплатить штраф и уйти. Хотя она заявляла, что не участвовала в митинге, а приехала как журналист и освещала событие как журналист", - сказала она. Суд признал Вишневецкую виновной по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Вечером 1 октября Юлия Вишневецкая, отбыв пять суток ареста, покинула изолятор временного содержания Карабудахкентского РОВД и в сопровождении адвоката и коллег выехала в аэропорт. "Как сообщают сопровождавшие ее лица, журналист покинула Дагестан", - сообщил поздно вечером 1 октября "Черновик".

После того, как 27 сентября суд назначил Вишневецкой пять суток ареста, семья и коллеги не могли связаться с ней до вечера 28 сентября, рассказал главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.

"Весь день адвокаты и друзья искали по всему городу, но везде в полиции говорили, что у них нет Вишневецкой. Мы очень беспокоились, потому что предыдущие сутки она почти не спала. И, главное, мы не знали, не проводится ли против нее противоправных действий", - сказал он.

По словам Лейбина, лишь к вечеру 28 сентября в ОВД Карабудахкента подтвердили, что Юлия Вишневецкая находится в этом отделении, но связаться с ней в этот же день не получилось, сообщило 30 сентября РБК.

28 сентября Виталий Лейбин сообщил, что Вишневецкая находилась в Дагестане по редакционному заданию - она снимала репортаж о сельской школе и канатной дороге в селе Согратль. По его словам, она вернулась в Махачкалу перед задержанием и обратила внимание на протесты в центре города. "Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе, где была задержана", - процитировала Лейбина "Лента.ру".

Напомним, 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Так, 26 сентября силовики задержали журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

25 сентября на месте акции в Махачкале был задержан корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов**. В отделение полиции не был допущен адвокат, а полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, и его продержали в отделении до утра. Адвокат сообщила, что Мурадову, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции. 29 сентября защита убедила суд в том, что Мурад Мурадов занимался на площади репортерской работой, и судья прекратил административное дело.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.