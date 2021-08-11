Политологи объяснили цели визита генсека ОДКБ в Армению

11 августа 2021, 18:00

ОДКБ готовит почву для введения миротворцев в зону карабахского и армяно-азербайджанского конфликта и стремится удержать Армению от обращения в международные структуры, сочли политологи Андриас Гукасян и Наира Айрумян после визита генсека организации в Ереван. Власти Армении впервые открыто раскритиковали ОДКБ за неэффективность, указал политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", и вооруженные силы Армении, и Армия обороны Нагорного Карабаха по итогам боевых действий в зоне конфликта осенью 2020 года значительно утратили свою боеспособность. На данный момент Азербайджану взять под контроль весь Нагорный Карабах мешают только российские миротворцы, однако армянской стороне конфликта выгоднее, вопреки противодействию Москвы, привлечь в регион миротворцев ООН или ОБСЕ, указали политологи.

В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил о закреплении войск противника на своей территории и обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако никаких действий со стороны ОДКБ не последовало. Генсек организации Станислав Зась обосновал это тем, что в данном случае речь идет лишь о приграничном конфликте. 29 июля на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе девять общественных организаций Армении в обращении к властям страны указали, что нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ. Подробнее об этом конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Генсек ОДКБ Станислав Зась посетил Армению на фоне обострения отношений России с НАТО, указал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

"ОДКБ хочет выработать позицию касательно требований НАТО, так как все это является вызовом для ОДКБ. И главный вопрос, на который следует ответить: должна ли Армения участвовать в этой конфронтации на стороне ОДКБ и России, или же это не наша война? Тем более, учитывая, что в нашей войне ОДКБ нам содержательную помощь не оказала", – подчеркнул Гукасян.

Политолог отметил, что НАТО в своей декларации, опубликованной на сайте альянса 14 июня, признало Россию агрессивными государством, потребовало вывода российских войск из Грузии, Молдавии и Украины, а также отказа от признания Южной Осетии и Абхазии.

9 и 10 августа генсек ОДКБ Станислав Зась встретился в Армении с высшим политическим и военным руководством страны - в частности, с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном, министром обороны Аршаком Карапетяном, передало "Радио Азатутюн" – армянское подразделение "Радио Свобода". Зась заявил, что конфликты на армяно-азербайджанской границе "представляют угрозу безопасности для Кавказского региона и, конечно же, Армении, члена ОДКБ", но выразил надежду, что "возможности политического решения этой проблемы не исчерпаны", сообщил 10 августа "Арменпресс".

Риторика генсека ОДКБ относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе изменилась, констатировал политолог.

"Очевидно, что России сейчас необходимо, чтобы Армения была в состоянии защищать свои границы. В России полагают, что такая возможность принудит Азербайджан к мягкой позиции в вопросе миротворческого мандата. Изменение риторики – это месседж азербайджанским властям", – предположил он.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность жителей приграничных с Азербайджаном сел Нагорного Карабаха. Так, 10 июня российские военные по просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе начали их охранять во время проведения сельхозработ на полях. 26 июля при посредничестве российских миротворцев был возвращен домой житель села Мачкалашен, который в поисках домашнего скота перешел на подконтрольную Азербайджану территорию. Параллельно российские военные очищают от неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственные поля и здания в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

По мнению Гукасяна, перспективу членства Армении в ОДКБ нужно рассматривать с точки зрения потребности восстановления армии. "Армения понесла серьезные потери в осенней войне в Арцахе (Нагорном Карабахе. – Прим. "Кавказского узла"). Если Армения останется в ОДКБ, то будет лишена возможности восстановить боеспособность армии на том уровне, который позволит противостоять и Турции, и Азербайджану. Армении необходимо найти варианты международного сотрудничества с западными странами", – сказал он.

Это международное сотрудничество может осуществляться и без выхода Армении из ОДКБ, добавил Гукасян. "Казахстан, будучи членом ОДКБ, заключил договор о военном сотрудничестве с Турцией", – отметил политолог.

Он также указал на критику, которой подверг Станислава Зася министр обороны Армении. "До войны в Арцахе Армения в вопросах безопасности полагалась на собственные вооруженные силы. Сотрудничество с ОДКБ рассматривалось как возможность закупки вооружения и обучения личного состава. После поражения перед Арменией стоит задача получить внешнюю военную помощь, и ОДКБ такую помощь предоставить отказалась", – пояснил Андриас Гукасян.

Механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют нынешним требованиям развития оперативной ситуации, заявил Станиславу Засю глава Минобороны Армении Аршак Карапетян. "Мы Вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно напряженный момент, но Ваш визит, к сожалению, не состоялся. Сегодня на наших границах сложилась стабильно тяжелая ситуация. <...> Мы будем решительно защищать свои границы. Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем наше терпение тоже не безгранично. В случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе мы оставляем за собой право применить силу", – процитировало Карапетяна 10 августа "Радио Азатутюн".

Слова министра соответствуют общественному мнению о том, что военное сотрудничество с Россией и ОДКБ неэффективно, считает политолог.

В сентябре к Армении переходит председательство в ОДКБ, указала политический обозреватель Наира Айрумян. "Полагаю, на переговорах речь шла о косметическом реформировании ОДКБ, о совершенствовании механизмов реагирования. Возможно принятие четырех соглашений, но в официальной информации акцент ставится только на одном из них – изменении в уставе ОДКБ, согласно которому миротворческие силы ОДКБ могут быть использованы по мандату ООН", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Айрумян, Россию беспокоит возможное обращение Армении в Совбез ООН и возобновление урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. "Россия понимает, что ей не удастся остановить процесс. Международная обстановка показывает, что процессы могут развиваться очень быстро. Россия пытается сыграть на опережение и получить миротворческий мандат в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, ситуация накаляется в Таджикистане на границе с Афганистаном. И ОДКБ через Армению и ее проблемы стремится расширить свои полномочия, изменив уставную юрисдикцию, чтобы иметь возможность на правах международного военного блока принимать участие в миротворческих операциях. Сейчас такой возможности нет, так как устав не позволяет", – указала политобозреватель.

Минская группа ОБСЕ работала в зоне карабахского конфликта до начала военной кампании осени 2020 года. Уже после завершения боев президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал ОБСЕ за неэффективную работу. Баку не допустит возвращения Минской группы ОБСЕ в зону конфликта, на которое рассчитывают власти Армении, заявил "Кавказскому узлу" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Кавказским узлом" подготовлена справка о Минской группе ОБСЕ.

Заявление главы Минобороны Армении политобозреватель сочла наигранным. "Это заявление для внутреннего пользования. Отношение к ОДКБ и России в армянском обществе довольно натянутое из-за запрета России применить силу на границе. Это более негативно действует на общественное мнение, чем факт продажи оружия Азербайджану. И чтобы смягчить общественное мнение, срежиссировали критику ОДКБ", – заключила она.

Визит генсека ОДКБ связан со снижением репутации военно-политического блока, полагает политолог Армен Варданян. "ОДКБ пытается повысить репутацию. Делает все, чтобы не было инцидентов на границе. Изменилась также риторика генсека, что обусловлено жесткой риторикой армянских властей, в частности, приказом министра обороны пресекать продвижения противника на территорию Армении. В ОДКБ опасаются этого, так как последствием станет полное уничтожение репутации ОДКБ", – заявил Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также связал визит Зася с опасениями относительно обращения Армении в такие международные структуры, как Совбез ООН. "Не исключено, что ОДКБ в конечном итоге согласится разместить мониторинговый центр ОДКБ на границе, как предлагал Пашинян", – предположил Варданян.

По его наблюдениям, критика ОДКБ с армянской стороны была и прежде, однако не столь резкой, как при встрече министра обороны со Станиславом Засем. "Может, за кулисами или за закрытыми дверями и высказывалось недовольство, но перед камерами такое происходит впервые", – отметил политолог.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, по их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости об армяно-азербайджанском пограничном конфликте – на странице "Ереван и Баку делят границы".