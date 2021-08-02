Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе Нахичевани

02 августа 2021, 09:31

Армянские солдаты сегодня ночью обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичевани, и азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в июле обострилась напряженность на границе Араратской области Армении и Нахичевани. Так, 31 июля Минобороны Армении дважды заявляло об обстрелах позиций своих военных около села Ерасх. Во время одного из инцидентов азербайджанские военные повредили машину службы тылового обеспечения, сообщило ведомство. Вчера, 1 августа, Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичевани, а азербайджанские солдаты открыли ответный огонь.

Сегодня около 03.27 (02.27 мск) армянские военные с позиций близ села Араздейен Ведийского района (армянское название – село Ерасх Араратской области) обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских войск в направлении поселка Гейдарабад, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - говорится в публикации, размещенной в 09.02 мск на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.28 мск, не прокомментировало это заявление на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Поселок Гейдарабад – административный центр Садаракского района Нахичеванской автономной республики. Там располагается районная исполнительная власть, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. За многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к перестрелкам, рассказали в июле "Кавказскому узлу" местные жители. "В основном, стрельба идет между военными, стоящими на позициях. Гейдарабадцы за это время научились жить и работать под звуки выстрелов", - сообщил, в частности, уроженец поселка Фаиг Алиев.

Напомним, 20 июля в результате обстрела со стороны Нахичевани был ранен глава общины села Ерасх Радик Огикян. Азербайджан пытается оказать давление на Армению, чтобы добиться от нее уступок, при этом Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе, а не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы, отметили армянские и российские политологи. Их бакинские коллеги указали, что напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границы с Азербайджаном.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта произошло в июле и на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшего осенью 2020 года под контроль Азербайджана. В частности, в ночь на 28 июля там произошли локальные бои. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день вновь обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".