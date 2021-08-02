02 августа 2021, 09:31

Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе Нахичевани

Армянские солдаты сегодня ночью обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичевани, и азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в июле обострилась напряженность на границе Араратской области Армении и Нахичевани. Так, 31 июля Минобороны Армении дважды заявляло об обстрелах позиций своих военных около села Ерасх. Во время одного из инцидентов азербайджанские военные повредили машину службы тылового обеспечения, сообщило ведомство. Вчера, 1 августа, Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичевани, а азербайджанские солдаты открыли ответный огонь.

Сегодня около 03.27 (02.27 мск) армянские военные с позиций близ села Араздейен Ведийского района (армянское название – село Ерасх Араратской области) обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских войск в направлении поселка Гейдарабад, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - говорится в публикации, размещенной в 09.02 мск на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.28 мск, не прокомментировало это заявление на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Поселок Гейдарабад – административный центр Садаракского района Нахичеванской автономной республики. Там располагается районная исполнительная власть, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. За многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к перестрелкам, рассказали в июле "Кавказскому узлу" местные жители. "В основном, стрельба идет между военными, стоящими на позициях. Гейдарабадцы за это время научились жить и работать под звуки выстрелов", - сообщил, в частности, уроженец поселка Фаиг Алиев.

Напомним, 20 июля в результате обстрела со стороны Нахичевани был ранен глава общины села Ерасх Радик Огикян. Азербайджан пытается оказать давление на Армению, чтобы добиться от нее уступок, при этом Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе, а не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы, отметили армянские и российские политологи. Их бакинские коллеги указали, что напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границы с Азербайджаном.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта произошло в июле и на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшего осенью 2020 года под контроль Азербайджана. В частности, в ночь на 28 июля там произошли локальные бои. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день вновь обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанский военный ранен при обстреле", "Состояние раненого армянского военного названо крайне тяжелым", "Армянские аналитики объяснили причины локальных боев близ Гегаркуника и Ерасха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 августа 2021, 08:46

02 августа 2021, 07:22

  • 1 Стихийная свалка в Терсколе вызвала споры в соцсети

    Администрация Терскола допустила появление стихийной свалки мусора в курортной зоне, предположили некоторые пользователи Instagram, раскритиковав также регоператора за несвоевременный вывоз отходов. Их оппоненты упрекнули самих сельчан за свалку мусора около контейнеров.

02 августа 2021, 05:45

02 августа 2021, 04:54

  • Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в убийстве по мотивам кровной мести

    По подозрению в организации похищения и убийства гражданина Таджикистана задержаны три жителя Дагестана, вместе с ними задержан также житель Московской области. По версии следствия, мотивом совершения преступления стала кровная месть: в 2019 году гражданин Таджикистана убил в московском ночном клубе 21-летнего жителя Дагестана. Один из задержанных - отец молодого человека, он подозревается в организации преступления, остальные - в убийстве.

02 августа 2021, 03:55

  • Сочинские погорельцы пожаловались на безразличие чиновников

    В январе 2019 года в доме 3 по переулку Мебельному в Дагомысе произошел пожар. 90 его жильцов уже третий год просят мэрию выделить им квартиры. Власти Сочи признали дом аварийным после пожара, но средств на расселение погорельцев нет. Им предложено признать себя малоимущими, но жильцы дома считают это просто бюрократической уловкой.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи