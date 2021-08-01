Азербайджан сообщил о перестрелке на границе Армении и Нахичевани

01 августа 2021, 13:10

Армянские военные обстреляли позиции близ поселка Гейдарабад в Нахичевани, азербайджанские солдаты открыли ответный огонь, люди не пострадали, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в июле обострилась обстановка на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики. Так, 31 июля Минобороны Армении дважды заявляло об обстрелах позиций своих военных около села Ерасх. Во время одного из инцидентов азербайджанские военные повредили машину службы тылового обеспечения, сообщило ведомство.

Причиной перестрелок на этом участке границы стало стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Сегодня около 03.45 (02.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Араздейен Ведийского района (армянское название – село Ерасх Араратской области) обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Отметим, что поселок Гейдарабад – административный центр Садаракского района Нахичевани. Там располагается исполнительная власть района, полиция, отделы образования, здравоохранения и другие учреждения. За многие годы жители Гейдарабада уже привыкли к перестрелкам, рассказали в июле "Кавказскому узлу" местные жители. "В основном, стрельба идет между военными, стоящими на позициях. Гейдарабадцы за это время научились жить и работать под звуки выстрелов", - сообщил, в частности, уроженец поселка Фаиг Алиев.

20 июля в результате обстрела на границе с Нахичеванью был ранен глава общины села Ерасх Радик Огикян. Азербайджан пытается оказать давление на Армению, чтобы добиться от нее уступок, при этом Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе, а не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы, отметили армянские и российские политологи. Их бакинские коллеги указали, что напряженность на границе с НАР позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границ и признания суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Напомним, обострение армяно-азербайджанского конфликта произошло в июле и на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшего осенью 2020 года под контроль Азербайджана. В частности, в ночь на 28 июля там произошли локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. Сообщалось, что с обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".