Армения заявила об обстрелах на границе с Нахичеванью

31 июля 2021, 23:41

Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в Араратской области и повредили машину службы тылового обеспечения, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило об обстреле позиций в районе Ерасха со стороны азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Азербайджан заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Обстановка на границе Нахичевани и Армении обострилась в июле. Причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Азербайджанские военные вечером вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на ерасхском участке границы, заявило Министерство обороны Армении. Огонь велся из огнестрельного оружия разного калибра. "В частности, в результате прицельного огня была обстреляна машина службы тылового обеспечения, развозящая питание [для солдат]. Автомобиль серьезно поврежден", - перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

По данным министерства обороны, армянские военные сумели подавить огонь противника, избежав потерь со своей стороны. На 22.00 (21.00 мск) ситуация на границе стабильная, отчиталось ведомство.

Минобороны Азербайджана отрицает факт обстрела. "Информация, распространяемая армянской стороной в связи с якобы обстрелом территории со стороны подразделений Азербайджанской Армии, не имеет никаких оснований", - процитировало сообщение ведомства "АПА".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".