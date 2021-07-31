31 июля 2021, 23:41

Армения заявила об обстрелах на границе с Нахичеванью

Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в Араратской области и повредили машину службы тылового обеспечения, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило об обстреле позиций в районе Ерасха со стороны азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Азербайджан заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Обстановка на границе Нахичевани и Армении обострилась в июле. Причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Азербайджанские военные вечером вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на ерасхском участке границы, заявило Министерство обороны Армении. Огонь велся из огнестрельного оружия разного калибра. "В частности, в результате прицельного огня была обстреляна машина службы тылового обеспечения, развозящая питание [для солдат]. Автомобиль серьезно поврежден", - перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

По данным министерства обороны, армянские военные сумели подавить огонь противника, избежав потерь со своей стороны. На 22.00 (21.00 мск) ситуация на границе стабильная, отчиталось ведомство.

Минобороны Азербайджана отрицает факт обстрела. "Информация, распространяемая армянской стороной в связи с якобы обстрелом территории со стороны подразделений Азербайджанской Армии, не имеет никаких оснований",  - процитировало сообщение ведомства "АПА".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Политологи в Баку связали перестрелки на границе с вопросом делимитации", "Жители Гейдарабада сообщили о стабилизации ситуации на границе с Арменией", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 июля 2021, 22:42

31 июля 2021, 21:43

  • Стрит-арт фестиваль в Северной Осетии вызвал дискуссию о граффити на скалах

    На перевале Кахтисар в Северной Осетии завершился международный стрит-арт перформанс Back to the Roots. Организаторы считают, что граффити привлекут туристов, но профессиональные художники и эксперты в области искусства указали на низкий уровень работ. Дискуссию вызвала и сама идея покрывать скалы масштабными росписями.

31 июля 2021, 20:52

  • Погиб солдат азербайджанской армии

    Минобороны Азербайджана начало расследование гибели рядового Шамиля Асланова. По предварительной версии, солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.

31 июля 2021, 19:55

31 июля 2021, 18:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи