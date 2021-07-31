Азербайджан опроверг заявление Армении об обстреле

31 июля 2021, 15:08

Азербайджанские военнослужащие не открывали огня по позициям армянских военных, расположенных в направлении Ерасха, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля Минобороны Армении распространило сведения, что азербайджанские подразделения обстреляли позиции армянских военных в направлении Ерасха (находится на границе с Нахичеванской Автономной Республикой, – Прим. "Кавказского узла") и попытались провести инженерные работы.

Сведения об обстрелах территории Армении азербайджанскими военнослужащими не соответствуют действительности, передало сегодня агентство АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая армянской стороной о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении села Араздейен (Араратская область, – Прим. "Кавказского узла") не имеет под собой никаких оснований", – привел сегодня сообщение азербайджанского оборонного ведомства Report.az.

Напомним, что в Гегаркуникской области, на границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. Сообщалось, что с обеих сторон есть жертвы и раненые. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. 30 июля Армения также заявила о снайперских обстрелах на границе с Нахичеванью.

Интенсивные перестрелки в направлении Гегаркуника происходят из-за слабой укрепленности этого участка, а причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

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