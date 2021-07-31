Армения сообщила об обстрелах в Ерасхе

31 июля 2021, 11:52

Азербайджанские подразделения обстреляли позиции ВС Армении в направлении Ерасха и попытались провести инженерные работы, заявило армянское оборонное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. Сообщалось, что с обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. 30 июля Армения также заявила о снайперских обстрелах на границе с Нахичеванью. Интенсивные перестрелки в направлении Гегаркуника происходят из-за слабой укрепленности этого участка, а причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Азербайджанские подразделения сегодня рано утром обстреляли армянские позиции в направлении Ерасха, заявили в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, азербайджанские военные предприняли попытку провести строительно-укрепительные работы при поддержке инженерной техники.

"Ответным огнем действия противника были пресечены, строительно-укрепительные работы прекращены. По состоянию на 10.00 мск ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная и находится под контролем армянских подразделений", - сказал сотрудник Минобороны корреспонденту "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Азербайджана к 11.50 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, – в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".