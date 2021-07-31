Армянские аналитики объяснили причины локальных боев близ Гегаркуника и Ерасха

31 июля 2021, 07:58

Интенсивные перестрелки в направлении Гегаркуника на армяно-азербайджанской границе происходят из-за слабой укрепленности этого участка, а причиной перестрелок в направлении Ерасха является стремление Азербайджана взять под контроль стратегическую дорогу на Иран, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. Сообщалось, что с обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Сегодня Армения заявила о снайперских обстрелах на границе с Нахичеванью.

Напряженность на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха возникла из-за стремления азербайджанской стороны взять под контроль дорогу на Иран, считает военный аналитик Виталий Мангасарян. "Целью эскалации в направлении Ерасха является стратегическая дорога [на Иран], которую Азербайджан стремится взять под контроль. На участке Черного озера азербайджанские подразделения заняли довольно выгодные позиции. В Тавуше армянские позиции довольно укрепленные, но на определенном этапе напряженность [возможно] перекинется и в этом направлении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За счет локальных столкновений Азербайджан пытается ослабить позиции Армении и извлечь для себя максимальную выгоду, добавил он. "В долгосрочной перспективе Азербайджан укрепляет свои позиции, занимая стратегические высоты, чтобы в случае [возобновления] конфликта через несколько лет армянская сторона стартовала с плохих позиций", – пояснил Мангасарян.

Он обратил внимание, что азербайджанская сторона стала применять разведывательные беспилотники на границе с Арменией. "Здесь также Азербайджан пытается решить ряд задач – понять, какая техника имеется у армянской стороны, расположение войск и расположение стратегических объектов для последующего анализа. Кроме того, применяя БПЛА, проверяют возможности ПВО и средств РЭБ", – отметил аналитик.

В направлении Гегаркуника ситуация на границе обострилась после сдачи Карвачара, подчеркнул военный аналитик Мгер Акопян. "Граница в Тавушском направлении хорошо защищена, а в Гегаркунике противник, по сути, столкнулся с незащищенными оборонительными рубежами. Ерасх же имеет для Азербайджана символичное значение. Отсюда начались первые бои за освобождение [Нагорного Карабаха]. Кроме того, это самая близкая к Еревану точка. Активность в Ерасхе имеет не столько стратегическое, сколько психологическое значение", – сказал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан воспользовался возможностью продвижения на Черном озере и закрепился на территориях, которые считает спорными, добавил он. "Поэтому дальше продвигаться они не смогли, и ситуация у Черного озера успокоилась. Но это временное затишье, через год-другой Азербайджан выдвинет новые претензии, что GPS указывает совершенно иные границы", – предположил аналитик.

Власти Армении пытаются избежать боестолкновений на границе с Азербайджаном из опасения масштабирования конфликта, добавил он. "После поражения в войне [за Нагорный Карабах] власти заявили, что потеряли Нагорный Карабах, но принесли мир. И те, у кого родные служили в армии, понадеялись, что действительно воцарится мир. <…> Азербайджан же пользуется этим, продвигает свои интересы", – полагает Акопян.

Он также отметил, что Азербайджан применяет беспилотники на границе с Арменией.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, – в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".