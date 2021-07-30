Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

30 июля 2021, 13:00

Армения заявила о снайперских обстрелах на границе с Нахичеванью

Азербайджанские военные обстреляли, в том числе из снайперских винтовок, позиции армянских солдат близ границы с Нахичеванской автономной республикой, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, по данным армянской стороны, в ночь на 30 июля ПВО Армении пресекли попытку азербайджанских беспилотников проникнуть в воздушное пространство Гегаркуникской области. Азербайджан опроверг эти сведения.

30 июля азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям на участке армяно-азербайджанской границы в направлении Нахичевани, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Армении. "Стрельба велась с 11.20 по 11.30 (10.20–10.30 мск). Пострадавших с армянской стороны нет", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что военные Азербайджана обстреляли армянские позиции в Ерасхе (расположен в Араратской области, вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой) из снайперского, а также стрелкового оружия разного калибра.

К 13.00 мск 30 июля на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления армянской стороны об обстрелах на границе с Нахичеванью.

Напомним, что помимо Ерасха, регулярно происходят вооруженные инциденты и на участке армяно-азербайджанской границы в направлении Гегаркуника. Так, 26 июля из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, указано в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном", "Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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